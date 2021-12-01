Тренер Непомнящего: итоги дебюта сложились в пользу Яна, Карлсену было некомфортно

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Владимир Поткин, тренер шахматиста Яна Непомнящего, прокомментировал итоги пятой партии матча за титул чемпиона мира между его подопечным и норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Можно сказать, что Непомнящий поймал Карлсена на вариант? Я не стану углубляться в нашу подготовку, однако итоги дебюта сложились в пользу Яна, и Магнусу было некомфортно. Во время игры для меня важнее живая реакция и впечатление Яна, нежели сухие компьютерные оценки. Важнее ощущение большой борьбы и готовности к любому сценарию, мы сейчас находимся в эпицентре», — цитирует слова тренера «Чемпионат».

Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью. Текущий счёт — 2,5:2,5. Шестую партию Непомнящий и Карлсен сыграют 3 декабря. Начало — в 15:30 мск.

Ранее Карякин заявил, что Непомнящий уже мог бы вести в счёте в матче за шахматную корону.

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