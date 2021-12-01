Карякин: Непомнящий уже мог бы вести в счёте в матче за шахматную корону

Шахматист Сергей Карякин считает, что претендент на звание чемпиона мира, россиянин Ян Непомнящий, в пятой партии поединка за мировую шахматную корону не сумел использовать все шансы, предоставленные ему обладателем титула, норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Честно говоря, мне казалось, что у Непомнящего было получше. Он очень хорошо был готов в дебюте, Карлсен — не так здорово, и это положительный знак. Но не очень хорошо то, что в миттельшпиле Ян не сумел поставить перед соперником серьёзных проблем, хотя все основания для этого были. У него был очень интересный ход пешкой на с4, может быть, ещё и другие возможности. В этом случае мне показалось, что у него появляется устойчивый перевес и лучшие шансы. То есть сегодня у Яна были шансы, однако он ими не до конца воспользовался. Я надеюсь, что они у него ещё будут. В какой форме находится Карлсен? Это расплывчатый вопрос. Однако если он даёт шансы, то ими надо пользоваться. Можно сказать, что Ян пока недобирает, он уже мог бы уже вести в счёте», — цитирует слова Карякина РИА Новости.

Все пять партий матча за шахматную корону завершились вничью. Новый чемпион мира будет определён по итогам 14 партий.

Ранее Карпов выразил мнение, что Непомнящий упустил возможность выйти вперёд в матче с Карлсеном.