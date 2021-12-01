Карпов считает, что Непомнящий упустил возможность выйти вперёд в матче с Карлсеном

Короткая ссылка
Известный гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что россиянин Ян Непомнящий упустил возможность завладеть лидерством в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.
Карпов считает, что Непомнящий упустил возможность выйти вперёд в матче с Карлсеном
  • AP

«Сегодняшняя партия проходила с перевесом Яна, но в один момент он упустил возможность создать серьёзные проблемы Магнусу — промедлил, сделал неудачный ход. Упустил возможность выйти вперёд. Это уже третий момент по ходу матча, который упустил Непомнящий. У Карлсена была неплохая возможность лишь однажды — в первой партии», — заявил Карпов ТАСС.

Все пять партий матча за шахматную корону завершились вничью. Новый чемпион мира будет определён по итогам 14 партий.

Ранее Дворкович заявил, что первая победа Непомнящего в матче за шахматную корону может случиться совсем скоро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить