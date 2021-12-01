Карпов считает, что Непомнящий упустил возможность выйти вперёд в матче с Карлсеном

Известный гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что россиянин Ян Непомнящий упустил возможность завладеть лидерством в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Сегодняшняя партия проходила с перевесом Яна, но в один момент он упустил возможность создать серьёзные проблемы Магнусу — промедлил, сделал неудачный ход. Упустил возможность выйти вперёд. Это уже третий момент по ходу матча, который упустил Непомнящий. У Карлсена была неплохая возможность лишь однажды — в первой партии», — заявил Карпов ТАСС.

Все пять партий матча за шахматную корону завершились вничью. Новый чемпион мира будет определён по итогам 14 партий.

Ранее Дворкович заявил, что первая победа Непомнящего в матче за шахматную корону может случиться совсем скоро.