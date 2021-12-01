Дворкович: первая победа Непомнящего в матче за шахматную корону может случиться совсем скоро

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил игру российского гроссмейстера Яна Непомнящего против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в пятой партии матча за мировую шахматную корону.

«Сегодняшняя партия вышла довольно увлекательной. Ян поставил чемпиона мира в довольно непростую ситуацию. Наверное, наш шахматист мог где-то сыграть активнее, оставить партию за собой. У чёрных хватило ресурсов, чтобы свести партию вничью. Исход встречи сегодня решили какие-то нюансы», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

При этом глава ФИДЕ не считает, что Непомнящий имел очевидные шансы на победу в пятой партии.

«Упустил ли Ян сегодня победу? Наверное, так утверждать нельзя. Очевидных шансов на победу у него сегодня не было. Первая победа Непомнящего может случиться уже совсем скоро. Завтра у них выходной, посмотрим, что будет после. В каждой партии ведется серьёзная борьба, шансы примерно равны, пока что никто не допускает фатальных ошибок. Продолжаем верить и болеть за нашего гроссмейстера», — добавил Дворкович.

Все пять партий матча за шахматную корону завершились вничью. Новый чемпион мира будет определён по итогам 14 партий.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Карлсен в пятый раз подряд сыграли вничью в матче за шахматную корону.