Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в седьмой партии матча за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмой партии матча за мировую шахматную корону.
Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в седьмой партии матча за шахматную корону
  • © официальный сайт FIDE

Таким образом, теперь счёт в противостоянии стал 4:3 в пользу Карлсена. 

Восьмая партия состоится 5 декабря. 

Напомним, что в шестой партии Непомнящий уступил Карлсену, а сама партия стала самой длинной в истории матчей за звание чемпиона мира — 7 часов 45 минут (136 ходов).

Ранее 12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк заявила, что Непомнящему важно успокоиться перед седьмой партией с Карлсеном.

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