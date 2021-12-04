Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в седьмой партии матча за шахматную корону
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Таким образом, теперь счёт в противостоянии стал 4:3 в пользу Карлсена.
Восьмая партия состоится 5 декабря.
Напомним, что в шестой партии Непомнящий уступил Карлсену, а сама партия стала самой длинной в истории матчей за звание чемпиона мира — 7 часов 45 минут (136 ходов).
Ранее 12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк заявила, что Непомнящему важно успокоиться перед седьмой партией с Карлсеном.