Костенюк: Непомнящему важно успокоиться перед седьмой партией с Карлсеном

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Двенадцатая чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк рассказала, за счёт чего Ян Непомнящий может победить в седьмой партии действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.
Костенюк: Непомнящему важно успокоиться перед седьмой партией с Карлсеном
  • © официальный сайт FIDE (ERIC ROSEN)

«Сейчас главное пережить две следующие партии, на эмоциях не принять лишних решений. Главное для Яна как-то найти в себе силы успокоиться и забыть о поражении, хотя это очень сложно тому, кто проиграл», — цитирует Костенюк РИА Новости.

По её словам, сейчас главное не опустить руки и продолжать играть на позитивных эмоциях, которые должны прибавить силы.

Шестая партия матча завершилась победой действующего чемпиона мира. Встреча продолжалась 7 часов 45 минут (136 ходов).

Счёт в матче стал 3,5:2,5 в пользу Карлсена.

Предыдущие пять партий завершились вничью.

Седьмая игра пройдёт 4 декабря. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что Карлсен и Непомнящий сыграли самую длинную партию в истории матчей за шахматную корону.

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