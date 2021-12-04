Костенюк: Непомнящему важно успокоиться перед седьмой партией с Карлсеном
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«Сейчас главное пережить две следующие партии, на эмоциях не принять лишних решений. Главное для Яна как-то найти в себе силы успокоиться и забыть о поражении, хотя это очень сложно тому, кто проиграл», — цитирует Костенюк РИА Новости.
По её словам, сейчас главное не опустить руки и продолжать играть на позитивных эмоциях, которые должны прибавить силы.
Шестая партия матча завершилась победой действующего чемпиона мира. Встреча продолжалась 7 часов 45 минут (136 ходов).
Счёт в матче стал 3,5:2,5 в пользу Карлсена.
Предыдущие пять партий завершились вничью.
Седьмая игра пройдёт 4 декабря. Начало — в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что Карлсен и Непомнящий сыграли самую длинную партию в истории матчей за шахматную корону.