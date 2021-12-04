Без шансов на обострение: Непомнящий не смог отыграться в седьмой партии с Карлсеном за шахматную корону

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим завершилась вничью. Россиянин пытался навязать норвежцу борьбу белыми фигурами, но не смог добиться ощутимого перевеса. В результате многочисленных разменов к 30-му ходу осталось минимум шансов на обострение позиции. Гроссмейстеры пожали друг другу руки в шестой раз, а счёт в матче стал 4:3 не в пользу претендента.

В битве Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего за шахматную корону наконец-то произошёл перелом. Действующий чемпион мира сумел в пятницу выиграть шестую партию, ставшую рекордно длинной для таких соревнований. После этого у соперников почти не оставалось времени ни на отдых, ни на анализ произошедшего — уже на следующий день их ждала седьмая встреча в Дубае.

Шахматная история уже достаточно давно не знала случаев, когда бы проигравшему гроссмейстеру удавалось сразу же отыграться. В последний раз этого добился индиец Вишванатан Ананд в поединке с тем же Карлсеном в 2014 году. Но тогда соперники только начинали разыгрывать титул чемпиона мира, у обоих было ещё полно сил на будущее, и они не изводили себя по восемь часов кряду. Непомнящему, снова получившему в распоряжение белые фигуры, нужно было совершить настоящий подвиг, чтобы сразу же лишить норвежца добытого преимущества.

Также по теме Грустный рекорд: Карлсен обыграл Непомнящего в самой длинной партии в истории чемпионатов мира Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего белыми фигурами в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Поединок продолжался...

Российский спортсмен не стал в седьмом поединке уподобляться сопернику и отходить от стандартных наработок. После хода его королевской пешки на e4 была разыграна знакомая любому гроссмейстеру испанская партия. Карлсен тоже не захотел пускаться в дебри и как-то обострять ситуацию. После рокировки россиянина на пятом ходе он мог бы съесть конём единственную вышедшую вперёд пешку, но предпочёл осторожный вывод слона на e7, закрывавший возможность для открытого варианта дебюта.

Всё это болельщики уже видели в пятой партии, которая закончилась ничьей на 43-й ходу. Карлсен и Непомнящий продолжили копировать её вплоть до 11-го движения фигур, когда россиянин предпочёл сходить пешкой не на c3, а на d3, укрепив диагональ для чернопольного слона. Только тогда чемпион мира стал тщательнее обдумывать свои действия и взял первую небольшую паузу, чтобы пресечь движение белой фигуры с помощью пешки на h6.

Непомнящий продолжил развивать дебют с помощью коня на c3, однако ничем хорошим эта затея не увенчалась. Спустя несколько ходов соперники просто разменялись этой фигурой, что явно не должно было входить в планы россиянина, если он намеревался поскорее отыграть отставание в счёте. Далее он стал играть через пешки и чернопольного слона, но и на это у Карлсена имелся готовый ответ. При первой же возможности он разменял пешки в центре доски, а затем и слонов на белых полях. Норвежец вовсе не собирался играть на победу и настойчиво склонял Непомнящего к ничьей.

Следующая попытка претендента добиться преимущества выглядела уже совсем незамысловатой. Перевод ладьи с королевского фланга на c1 был нивелирован пешкой на c5. Карлсен хоть и позволял себе иногда долго раздумывать над ходами, но всегда находил нужные для себя решения и не мучился так откровенно, как бывало в прошлых играх. В сравнении с пятой партией, которая была похожа на эту, норвежец чувствовал себя совершенно спокойно.

Непомнящему пришлось осознать, что никакого плацдарма для атаки он для себя так и не создал, а после вчерашней изнурительной партии у него не оставалось сил для поиска альтернативных вариантов штурма. Россиянин принялся буквально скидывать с доски все свои фигуры, в чём Карлсен его горячо поддержал. Даже когда цепочку разменов можно было прекратить, Непомнящий продолжал своими же руками уничтожать всю имевшуюся армию.

На 30-м ходу у соперников осталось по одной ладье и три пешки. Шахматисты принялись заниматься бессмысленными передвижениями фигур в ожидании момента, когда можно было наконец-то пожать руки и разойтись. Непомнящий провёл, пожалуй, свою самую скучную партию белыми, в которой ни разу не доставил сопернику хоть каких-то проблем. Это он признал и сам, комментируя итоги не только этой игры, но и всей первой половины матча.

«Тактика была такой же, как и в предыдущих партиях белыми — получить что-то в дебюте. У белых был небольшой перевес, но симметричная структура и контроль чёрных над линией е, плюс их план на партию сказались. А после моего 20-го хода ладьёй было полное равенство. Сыграли ровную партию, которую можно назвать скучной. Вчерашняя никак не сказалась на выборе дебюта. Необычно было сыграть две в один день. Не могу сказать, что доволен первой половиной матча, были моменты, когда мог сыграть лучше. Вчера, например, у меня было затмение. Я не забрал пешку на b4 два хода подряд. Но некоторые партии получились интересными», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

По итогам половины игр Карлсен ведёт со счётом 4:3. В оставшихся поединках у него будет преимущество в количестве партий белыми фигурами. Чтобы Непомнящий всё-таки переломил ход матча, ему нужно будет в ближайшее время придумать что-то новенькое, а не разыгрывать заново одни и те же дебюты, хорошо знакомые сопернику.