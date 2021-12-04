Грустный рекорд: Карлсен обыграл Непомнящего в самой длинной партии в истории чемпионатов мира

Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего белыми фигурами в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Поединок продолжался 136 ходов и стал самым длинным в истории соревнований, побив рекорд 1978 года. По ходу встречи оба соперника допускали серьёзные ошибки из-за цейтнота, но в итоге продолжали играть на протяжении почти восьми часов. Для норвежца эта победа стала первой в текущем противостоянии.

На чемпионате мира по шахматам в Дубае снова началась изнурительная для его участников серия из трёх партий подряд. В начале своего противостояния Магнус Карлсен и Ян Непомнящий уже играли по такому нетипичному для матчей за шахматную корону расписанию. Только теперь уже у норвежца была возможность начать очередной цикл белыми и сыграть ими дважды в течение трёх дней.

Это обстоятельство вполне могло бы внести какое-то разнообразие в ход соревнований, которые пока совершенно не радует результативностью. Если бы и в шестой партии была зафиксирована ничья, то она бы стала уже 20-й подряд с учётом предыдущих поединков Карлсена с Сергеем Карякиным и Фабиано Каруаной за звание чемпиона мира.

Символический первый ход в этот раз сделал мэр Москвы Сергей Собянин, приехавший в Абу-Даби на выставку «Экспо-2020». Столичный градоначальник подвинул пешку на e4, но Карлсен с этим ходом не согласился и вернул фигуру на место. Когда партия официально началась, норвежец сходил на d4, как уже делал неделей ранее.

The first ceremonial move of Game 6 was made by Sergey Sobyanin, Mayor of Moscow - the host city of the next Chess Olympiad, in presence of FIDE President Arkady Dvorkovich, and Natalya Komarova, Governor of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra. #CarlsenNepopic.twitter.com/kTd38iOkFQ — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 3, 2021

Шестая встреча шахматистов недолго напоминала вторую. После то, как соперники вывели вперёд коней на королевском фланге, Непомнящий сыграл нестандартно и подвинул пешку на d5. Карлсен в ответ удивил не меньше, сходив на g3. Россиянин на несколько минут задумался над продолжением. На доске сложился дебют, напоминающий каталонский, но без обязательного для него хода пешкой на c4.

Дальнейшие действия Карлсена только подтверждали мысль, что норвежец решил завести Непомнящего в незнакомую ему позицию и проверить на практике его способности к анализу и импровизации. Российский гроссмейстер принял вызов и отвечал настолько быстро, насколько было возможно в его положении, стараясь вернуть чёрным стабильность на доске. Карлсен даже пожертвовал пешкой, всё-таки появившейся на c4, после чего любой его ход по версии компьютера даже стал давать Непомнящему предпочтение.

Защита чернопольного слона ферзём, которую провёл Непомнящий, заставила задуматься уже Карлсена. Чемпион мира сходил конём на d2, но не тем, который мог бы открыть запертого слова, а тем, который всё ещё находился в исходной позиции. Вскоре норвежец уравнял счёт по пешкам, и сделавшего это коня Непомнящий решил отогнать пешкой на b5, что стало очередной неожиданностью этой партии. Задумка россиянина сработала — Карлсен снова стал мучительно раздумывать над своими действиями, которые придётся предпринять после отхода конём на e5.

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В итоге норвежский шахматист так и не нашёл блестящего выхода из сложившейся ситуации. Несколько ходов он потратил на то, чтобы предложить Непомнящему размен ферзями, фактически признав провал своего первоначально плана — в случае согласия ни о каком другом результате кроме ничьей речи быть не могло. Однако россиянин не пошёл на поводу у соперника. Зашедшего на f6 слона он съел не ферзём, а пешкой. Это было невероятно смелое решение со стороны претендента — он решил играть не только на победу, но и на поражение.

Размен всё-таки состоялся, но его жертвами пали менее ценные фигуры — кроме ферзей и ладей Карлсен сохранил коня, а Непомнящий оставил на d4 чернопольного слона. Постепенно игра успокоилась, и снова ни один из соперников не мог похвастаться заметным преимуществом, но и ничью объявлять было рано. На первый план стал выходить фактор времени. И Карлсен, и Непомнящий рисковали оказаться в цейтноте, так как на 15 ходов у одного оставалось 23 минуты, а у другого 37.

Когда стало казаться, что гроссмейстеры всё ближе к тупику, Непомнящий вдруг разрядил обстановку неожиданным предложением о размене — свои две ладьи он отдал за ферзя, предварительно убрав короля с восьмой горизонтали. Карлсен согласился, но ему всё ещё угрожал цейтнот, вынуждавший сделать девять ходов за 11 минут.

Первым делом в такой ситуации он отогнал слона Непомнящего выходом пешки на e3. Следующим своим действием он выдвинул пешку на h4, отрезав от борьбы чёрного короля и прикрыв собственного, отведя его на h2. У Карлсена появились реальные шансы на мат с помощью ладей и коня, однако и у Непомнящего оставался козырь в виде пешки на a4, готовой однажды стать ещё одним ферзём. Россиянин всё ещё мог предложить ничью, но у него оставалось достаточно много времени, чтобы рассмотреть все варианты.

Непомнящий отправился расчищать дорогу с помощью слона, и допустил ошибку. Карлсен сразу же отвёл необходимую для мата ладью на c5 и зажал чёрного слона в ловушке. Компьютер мгновенно переоценил ситуацию, назвав норвежца фаворитом этого поединка. Но следом и чемпион мира жесточайше промахнулся. Он не стал сжимать слона в тисках и отвёл другую ладью на d1. Слон Непомнящего выполнил свою миссию и съел пешку на a3, оставшись в при этом в живых. Теперь уже Карлсену нужно было за считанные секунды придумывать план спасения для своих ладей, разделённых чужими фигурами.

Ничего конкретного он не предложил, оставив Непомнящему возможность для уничтожения ещё одной пешки на b4. Однако россиянин не стал её трогать, хотя этот ход и открывал перед ним самые заманчивые перспективы. В итоге он всё-таки взял пешку, но с явным опозданием, когда инициатива чуть было не ускользнула из его рук. Спас только цейтнот Карлсена — он сам не успевал обдумать все варианты. К 40-му ходу, после которого шахматисты получали ещё час времени, чёрные ферзь, слон и пешка собрались в одном месте, но не были ещё предельно плотно окружены белыми фигурами.

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После небольшого перерыва шахматисты с новыми силами принялись разыгрывать партию. Карлсен по-прежнему решал одновременно задачу по нейтрализации пешки на a4 и созданию угрозы на королевском фланге. Чемпиону мира потребовалось 13 ходов, чтобы выполнить первую часть, после чего компьютер стал отдавать предпочтение белым, хотя без строгого контроля времени ничья казалась очевидным исходом.

Поставить же чёрного короля в трудное положение Карлсен не смог. Непомнящий спокойно реагировал на любые попытки соперника обострить ситуацию. Норвежец только навязал очередной размен, после которого у россиянина остались только ферзь и пешка на h5, в то время как Карлсен ещё владел тремя пешками, ладьёй и конём. Но по итогам 83 ходов у чемпиона мира так и не возникло солидного преимущества.

Только с раскладками компьютера Карлсен не соглашался. Спустя шесть часов после начала партии он сохранял силы, чтобы продолжить давление. Ему ещё нельзя было забывать о правиле 50 ходов, чтобы избежать ничьей. С началом второй сотни ходов Карлсен начал двигать пешки, и у Непомнящего быстро иссякли все резервы для защиты.

На 125-м ходу произошло знаменательное событие — эта игра побила рекорд длительности для матчей за звание чемпиона мира. Прежнее достижение принадлежало пятой партии Анатолия Карпова и Виктора Корчного, разыгранной в 1978 году.

Только если тогда была зафиксирована ничья, то теперь Карлсен неумолимо приближался к победе. Добиться успеха он смог на 136-м ходу, после которого Непомнящий всё-таки сдался, прекратив длившийся почти восемь часов поединок. Впервые более чем за пять лет в схватке за шахматную корону удалось избежать ничьей.