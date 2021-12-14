ВВ режиме ожидания: каковы перспективы заключения мирного договора между КНДР и Южной Кореей

Сеул, Пхеньян, Вашингтон и Пекин «принципиально» согласны с декларацией окончания Корейской войны 1950—1953 годов. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Однако, отметил он, провести по этому поводу переговоры мешает позиция КНДР, которая требует, чтобы Соединённые Штаты отказались от «враждебной политики» по отношению к республике. Пхеньян критикует Сеул за постоянные военные учения с Вашингтоном и осуждает последний за санкции в свой адрес. В то же время в США считают, что ограничения должны действовать до тех пор, пока КНДР не проведёт денуклеаризацию и не пересмотрит оружейную программу. Эксперты считают, что заключение полноценного мира на Корейском полуострове не отвечает интересам Америки, которой нужен в регионе плацдарм для противостояния Китаю.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул, Пхеньян, Вашингтон и Пекин в целом согласны с необходимостью декларации окончания Корейской войны 1950—1953 годов. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Однако южнокорейский лидер отметил, что проведению переговоров по мирному договору препятствует позиция КНДР в отношении Соединённых Штатов.

«Я считаю, что в принципе с декларацией (об окончании войны. — RT) согласны все. Но как утверждает Северная Корея, ей необходимо увидеть отмену враждебной политики США. Стоит иметь в виду, что она выдвигает это в качестве предварительного условия. Из-за этого мы не можем сесть за стол переговоров по (вопросам подписания. — RT) деклараций между Южной и Северной Кореей, а также между Северной Кореей и США», — отметил Мун Чжэ Ин.

Он также подчеркнул, что декларация — не конечная цель для перечисленных сторон.

«После этого необходимо разработать процедуру для мирного урегулирования, для установления на Корейском полуострове (постоянного. — RT) мирного режима. Ради этого и ради разработки декларации об окончании войны нам необходимо достичь консенсуса. В этой связи хочу отметить, что вопрос декларации об окончании войны связан с прекращением режима перемирия, который существует на протяжении последних 70 лет и является довольно нестабильным», — пояснил президент.

По его словам, выработка этой программы поможет в дальнейшем на переговорах по денуклеаризации полуострова.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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© Xinhua/Wang Ying

Недовольство Пхеньяна

В свою очередь, в КНДР считают, что заключить мир между сторонами можно только после того, как США изменят своё отношение к ним. Пхеньян выступает против американского военного присутствия на территории своих соседей, их постоянных совместных учений, а также санкций, которые вводит Вашингтон.

«Соединённые Штаты часто говорят о том, что не имеют враждебных намерений в отношении нашей страны, однако поведение Вашингтона идёт вразрез с его словами», — цитирует ТАСС генерального секретаря КНДР Ким Чен Ына, который выступил 11 октября на выставке оборонных разработок, посвящённой 76-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи.

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По его словам, из-за позиции США и двойных стандартов Южной Кореи урегулировать ситуацию на Корейском полуострове будет нелегко. Ким Чен Ын также заявил, что главный враг для него — сама война, а не какая-то определённая страна.

«Однако наши мирные усилия ни в коем случае не означают, что мы отказываемся от права на самооборону», — подчеркнул он.

Также в МИД страны ранее подчёркивали, что пока не наблюдают условий для подписания мирного договора с США.

«Нет никакой гарантии того, что подписание декларации об окончании войны приведёт к отказу США от враждебной политики в отношении КНДР... Необходимо понимать, что в данный момент декларация об окончании войны не поможет стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и может использоваться в качестве прикрытия враждебной политики США», — приводит ТАСС заявление главы северокорейского внешнеполитического ведомства Ри Тхэ Сона, опубликованное ЦТАК 24 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Reuters

© KCNA

Идут консультации

Вместе с тем Соединённые Штаты имеют более оптимистичный взгляд на процесс подготовки мирного договора. В частности, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман подчёркивала, что Вашингтон не питает «враждебных намерений по отношению к КНДР» и отводит центральную роль в урегулировании ситуации на полуострове диалогу и дипломатии. При этом она отметила, что США остаются привержены идее полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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По словам Шерман, Соединённые Штаты ведут консультации со своими союзниками в вопросе по подготовке декларации об окончании войны.

«Что касается заявления об окончании войны, Соединённые Штаты весьма удовлетворены консультациями, которые идут у нас с Республикой Корея, Японией и другими союзниками и партнёрами по вопросу о том, как лучше всего двигаться вперёд, чтобы гарантировать полную денуклеаризацию Корейского полуострова», — сказала дипломат на пресс-конференции 17 ноября.

При этом она подчеркнула, что Соединённые Штаты остаются привержены санкционной политике в отношении Северной Кореи.

«В случаях, когда Северная Корея предпринимает действия, которые... создают риски для наших стран и стран всего мира, с нашей стороны нет никакого смысла делать что-либо, кроме как применять санкции, делать заявления и объединять усилия», — заявила Шерман.

И это при том, что ранее администрация Джо Байдена собиралась полностью пересмотреть политику Вашингтона по отношению к КНДР. В частности, об этом говорил нынешний глава Госдепартамента Энтони Блинкен в ходе январских слушаний в сенате, на которых утверждалось его назначение на должность госсекретаря. По его словам, Белый дом даже может рассмотреть возможность предоставления Северной Корее гуманитарной помощи.

«Мы действительно хотим добиться того, чтобы в любых аспектах нашей деятельности внимание уделялось не только соображениям в сфере безопасности, но также и гуманитарным», — сказал он.

Госдепартамент США

AP

© J. Scott Applewhite

Затянувшийся конфликт

Напомним, что военный конфликт между Сеулом и Пхеньяном происходил в 1950—1953 годах. Южную Корею тогда поддержала коалиция почти из 20 государств во главе с США, а на стороне северян выступили Китай и Советский Союз. Жертвами боевых действий стали свыше 1,5 млн человек. Итог противостояния — подписание соглашения о перемирии. При этом южнокорейская сторона отказалась тогда ставить свою подпись под документом. Поэтому формально война не прекращается уже более 70 лет.

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Позднее предпринимались попытки заключить полноценный мирный договор между сторонами. Однако они не увенчались успехом, тем более что Пхеньян начал активно развивать свою ядерную программу и 1 января 2018 года объявил о завершении создания национальных ядерных сил. Аналитики считают, что этот факт подтолкнул Вашингтон возобновить переговоры с КНДР. Так, в июне того же года состоялась встреча 45-го президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По итогам стороны была подписана совместная декларация о намерениях. Пхеньян пообещал ликвидировать свой ядерный арсенал в обмен на отмену экономических санкций.

Последующие встречи лидеров были не так удачны. Последний раз они вели переговоры 30 июня 2019 года, темой было возобновление денуклеаризации Пхеньяна. На очередной саммит на уровне рабочих групп, который был запланирован на октябрь 2019 года, северокорейская делегация не явилась, отметив, что представители США прибыли на переговоры, не сформулировав каких-либо конструктивных предложений.

Откат в диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном отразился и на отношениях КНДР с Республикой Корея. В июне 2020 года северяне прекратили все контакты со своими соседями.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и 45-й президент США Дональд Трамп

globallookpress.com

© Xinhua/NEWSIS

Ненужный мир

Опрошенные RT эксперты считают, что, несмотря на все заявления США о ведущихся консультациях по составлению мирного соглашения между Кореями, на деле Штаты не заинтересованы в разрешении этого конфликта.

«Ведь после подписания соглашения о мире должно последовать заключение мирного договора. Но Соединённые Штаты в нём не заинтересованы. Они и дальше намерены проводить политику разделения в отношении государств на Корейском полуострове. А заявления Мун Чжэ Ина являются имиджевыми, ведь он создал себе образ борца за примирение Сеула и Пхеньяна», — пояснил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

В связи с этим эксперт предположил, что данный вопрос будет затягиваться и в ближайшем времени не разрешится. Аналитик также напомнил, что Россия и Китай ранее предлагали в Совете Безопасности ООН создать предпосылки для нормализации ситуации вокруг КНДР, ослабив санкции. Однако США тогда отклонили эту инициативу.

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«Ведь если мирный договор подпишут, это будет означать, что Вашингтон должен будет вывести свои войска из Южной Кореи, где они находятся под предлогом защиты Сеула. Однако на деле американский контингент там размещается не ради южнокорейских союзников, а чтобы держать под контролем действия Китая и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Ким.

В свою очередь, ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт заметил, что нынешний президент Южной Кореи всё же может оказать некоторое давление на США в отношении смягчения позиции по КНДР. Ведь Мун Чжэ Ин заинтересован в прогрессе в диалоге с Пхеньяном — в будущем году в стране пройдут президентские выборы и он хотел бы передать кресло своему однопартийцу.

«Эти выборы — одни из самых конкурентных за последние годы, поскольку до сих пор непонятно, кто из кандидатов способен одержать победу. Конечно, для Мун Чжэ Ина важно передать президентское кресло своему преемнику. Заключение мирного договора с КНДР как раз может быть тем нетривиальным шагом, который поспособствует окончательному перевесу в пользу его однопартийца-демократа», — рассказал в комментарии RT Файншмидт.

Помимо этого, считает эксперт, Мун Чжэ Ин также хочет подстелить себе соломки на случай, если после его ухода с должности к нему возникнут какие-нибудь вопросы, как это было в отношении других экс-президентов.

«В Южной Корее есть «традиция» отправлять бывших президентов в тюрьму или начинать разбирательства в их отношении по теме коррупции. Практически все президенты были вынуждены с этим столкнуться — два из них сидят сейчас в тюрьме. Для Мун Чжэ Ина заключение такого договора могло бы стать гарантией того, что всякого рода разбирательства в его сторону инициироваться не будут. Представьте, как преследовать того, кто принёс мир своей стране», — добавил аналитик.

Однако, как считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, США вряд ли будут играть в игры Мун Чжэ Ина, так как преследуют собственные интересы.

«Несколько лет назад уже начиналось сближение Южной и Северной Кореи, однако достижению более серьёзных договорённостей помешало давление на Сеул со стороны Соединённых Штатов. Такое давление будет повторяться вновь и вновь при возникновении подобных ситуаций, потому что мир не в интересах Вашингтона», — рассказал в беседе с RT Мухин.

Между тем, отметил он, Сеулу был бы выгоден этот мирный договор, так как он получил бы доступ к дешёвой рабочей силе и рынку Северной Кореи, что придало бы ещё больший импульс экономическому развитию Юга.

«Однако американцы не могут этого допустить, так как потеряют плацдарм для своего военного контингента и, следственно, для сдерживания Китая в регионе. К тому же ни один президент США не захочет быть тем, кто уступит КНДР», — резюмировал эксперт.