Конец разрядки: к чему может привести рост напряжённости между КНДР и Южной Кореей

Генштаб Южной Кореи заявил, что будет реагировать на военные действия со стороны КНДР. Ранее военные КНДР взорвали офис межкорейского сотрудничества в Кэсоне и пообещали ввести в приграничный с Югом регион войска. Это произошло через неделю после блокировки всех каналов связи между двумя странами. Эксперты считают, что для нормализации обстановки Южной Корее нужно добиться ослабления санкций против Пхеньяна.

Глава отдела военных операций Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Чон Дон Джин заявил, что нынешние действия КНДР сводят на нет усилия последних 20 лет в сфере межкорейских отношений, и пригрозил ответными действиями в случае обострения.

«Эти меры сведут на нет усилия по нормализации отношений и поддержанию мира на полуострове, проводимые двумя Кореями на протяжении последних 20 лет. В случае реализации данных мер расплачиваться будет Север», — приводит агентство Рёнхап слова Чон Дон Чжина.

Так южнокорейский военачальник прокомментировал недавние действия КНДР, взорвавшей офис межкорейской связи в Кэсоне, и планы по возвращению армейского контингента Севера в сам Кэсон и туристическую зону Кымгансан.

При этом Минобороны Республики Корея заявило, что продолжает действовать исходя из режима соблюдения военных соглашений с КНДР.

Такую же позицию озвучили в администрации президента Южной Кореи, отметив, что правительство страны не расценивает нынешнее обострение как повод для отказа от договорённостей с северным соседом. Под ними понимаются военное соглашение от 19 сентября 2018 года и Пханмучжомская декларация от 27 апреля 2018-го.

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Власти Южной Кореи подчеркнули, что сохранят запрет на отправку в КНДР агитационных материалов, что стало одной из причин для нынешней эскалации. Запрет сохранится, даже несмотря на обещание Пхеньяна распространять свои материалы на юге.

Как пояснил в беседе с RT ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт, данная ситуация вызвана тем, что Южная Корея не выполнила условия совместной декларации 2018 года, в которой обозначен, например, запрет запуска листовок с территории Южной Кореи на территорию КНДР.

«Южнокорейская сторона, учитывая также возможность ввода войск в демилитаризованную зону со стороны Северной Кореи, вынуждена дать какой-то ответ. Но в любом случае власти Южной Кореи будут стремиться к тому, чтобы обстановка на полуострове оставалась контролируемой, они не заинтересованы в дестабилизации, поскольку Мун Чже Ин поддерживает повестку, что КНДР и Южная Корея — единый народ», — пояснил эксперт.

Кроме того, к новому напряжению между странами привело отсутствие каких-либо действий по снятию санкций со стороны Республики Корея и США, отметил научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким. Он напомнил, что президент Мун Чжэ Ин заявлял, что если КНДР предпримет определённые шаги по денуклеаризации, то будут сняты санкции.

«Ким Чен Ын ему поверил, делал шаги в этом направлении. Однако до сих пор санкции не сняты, а, наоборот, усилены, никаких подвижек к подписанию мирного договора со стороны Южной Кореи, США до сих пор нет, намёков на то, что пора готовить мирный договор, тоже не наблюдается», — отметил эксперт.

Разрыв коммуникаций

Обострение отношений между Северной и Южной Кореей продолжается уже более недели. 9 июня КНДР оборвала все каналы связи с Южной Кореей. Пхеньян через государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщил, что причиной этому послужила очередная акция неправительственных организаций в Южной Корее, отправивших на Север воздушные шары с агитационными листовками.

Евгений Ким напомнил, что в 2018 году Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали документы, в которых в том числе запретили взаимные спуски шаров с листовками и радиопропаганду.

Северокорейские солдаты

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© Danish Siddiqui

«Однако в этом году, как и в прошлом, организации из Южной Кореи возобновили переброску листовок. Власти КНДР попросили принять меры. Но Южная Корея не делает реальных шагов, чтобы ликвидировать враждебную кампанию против КНДР, поэтому Ким Чен Ын перешёл к таким решительным действиям, как взрыв межкорейского офиса в Кэсоне», — отметил политолог.

ЦТАК сообщало, что решение о разрыве коммуникаций было принято при участии первого заместителя заведующего ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон (родная сестра главы КНДР Ким Чен Ына).

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16 июня КНДР, контролирующая зону Кэсон, произвела подрыв здания офиса межкорейской связи, открытого в ходе разрядки в 2018 году. Ким Ё Чжон прокомментировала это событие, назвав здание «бесполезным совместным офисом связи Севера и Юга», а картину его разрушения «жалкой».

Вскоре после этого северокорейский Генштаб заявил, что введёт в зону войска.

«В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для их исполнения задач по их защите будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения», — передавало слова представителя генштаба ЦТАК.

Зона Кэсон расположена менее в чем в 50 км от Сеула и считается одним из основных направлений движения армии КНДР в случае начала активного вооружённого конфликта между двумя странами. Военные издания неоднократно отмечали, что Сеул находится в досягаемости ствольной и ракетной артиллерии вооружённых сил Северной Кореи.

Разрядка и эскалация

Напомним, нынешнему кризису предшествовал период разрядки в отношениях Северной и Южной Кореи, который возник на фоне переговоров Пхеньяна и Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова.

С 2018 по 2019 год представители США и КНДР проводили переговоры на различном уровне, включая личные встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, пытаясь придти к соглашению. В это время между Пхеньяном и Сеулом также было установлено дипломатическое общение и был создан упомянутый офис связи.

Армия Южной Кореи

Reuters

© Jo Yong-Hak

Однако к концу 2019 года переговоры между США и КНДР зашли в тупик из-за нежелания Вашингтона ослаблять санкционный режим в отношении Пхеньяна, и период разрядки завершился.

Комментируя новую эскалацию отношений, Ким Ё Чжон заявила, что ответственность за происходящее лежит на Южной Корее и США.

«Южнокорейское руководство несёт ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США», —подчеркнула Ким Ё Чжон.

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Она добавила, что южнокорейская сторона в нынешней ситуации может только «сожалеть и оплакивать» случившееся.

Роман Файншмитд отметил, что именно нежелание Вашингтона идти навстречу Пхеньяну в ходе переговоров в 2018 и 2019 годах в итоге привело к нынешней ситуации.

«КНДР сейчас движет недовольство встречами Южной Кореи с США и тем, что, несмотря на готовность к сотрудничеству в 2018 году, Сеул не смог обеспечить северянам снятие санкций, которые довольно сильно ударяют по стране», — пояснил эксперт.

По словам политолога, Пхеньян своими действиями пытается побудить Сеул и Вашингтон снова сесть за стол переговоров.

«Власти КНДР сейчас стремятся своими агрессивными действиями привести стороны к переговорам, к тому, чтобы им был дан воздух в экономической сфере. Они хотят, чтобы санкции были ослаблены или сняты, было возобновлено экономическое взаимодействие, индустриальное сотрудничество между Северной и Южной Кореей в зоне Кэсон», — пояснил Роман Файншмидт.

Эксперт добавил, что теперь шаги навстречу разрядке должен сделать Сеул, и выполнить обещания по ослаблению санкционного режима.

Нужно учитывать, что полная денуклеаризация КНДР сейчас невозможна, поскольку Пхеньян не готов полностью отказываться от ядерного оружия, гарантирующего существование этого государства, считает Файншмидт.

«Северная Корея заинтересована в экономической модернизации и ослаблении санкций, учитывая это, власти Южной Кореи должны выстраивать соответствующую тактику», — отметил политолог.

С такой оценкой ситуации согласен и Евгений Ким.

«Чтобы разрядить сложившуюся ситуацию, Южная Корея и её союзники должны перейти от слов к делу, выполнить обещания, которые были даны КНДР», — заключил эксперт.