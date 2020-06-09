В КНДР заявили о прекращении контактов с Южной Кореей

КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование», — цитирует заявление РИА Новости.

Указывается, что 8 июня в КНДР прошло заседание по обзору работы отделов, занимающихся отношениями с Южной Кореей.

В ходе заседания его участники «дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом».

Также в сообщении говорится, что Пхеньян полностью «ликвидирует» коммуникационную линию с Сеулом 9 июня с 12:00.

В начале мая южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщало, что погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР.