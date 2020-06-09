В КНДР заявили о прекращении контактов с Южной Кореей
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«Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование», — цитирует заявление РИА Новости.
Указывается, что 8 июня в КНДР прошло заседание по обзору работы отделов, занимающихся отношениями с Южной Кореей.
В ходе заседания его участники «дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом».
Также в сообщении говорится, что Пхеньян полностью «ликвидирует» коммуникационную линию с Сеулом 9 июня с 12:00.
В начале мая южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщало, что погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР.