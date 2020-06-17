В КНДР сообщили о планах ввести военных в район Кэсона

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Представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА) 17 июня заявил о планах «дислоцировать в Кымгансанской туристической зоне и Кэсонском индустриальном комплексе войсковые части на уровне полка и необходимые огневые подразделения».
В КНДР сообщили о планах ввести военных в район Кэсона
  • AFP

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Будем дислоцировать в Кымгансанской туристической зоне и Кэсонском индустриальном комплексе войсковые части на уровне полка и необходимые огневые подразделения, которые должны выполнить задание обороны этих районов», — заявил он.

9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 16 июня стало известно, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.

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