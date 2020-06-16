В Сеуле заявили о подрыве Пхеньяном межкорейского офиса связи

Министерство объединения Республики Корея заявило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«КНДР в 14:49 по местному времени (08:49 мск) осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщили о взрывах и поднимающемся дыме в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР.

9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.