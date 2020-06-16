СМИ сообщили о взрывах в приграничном Кэсоне в КНДР

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СМИ сообщили о взрывах и поднимающемся дыме в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР.
СМИ сообщили о взрывах в приграничном Кэсоне в КНДР
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Предполагается, что это мог быть подрыв расположенного на территории комплекса межкорейского офиса связи.

Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 

Позднее стало известно, что КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.

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