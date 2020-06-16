СМИ сообщили о взрывах в приграничном Кэсоне в КНДР

СМИ сообщили о взрывах и поднимающемся дыме в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Предполагается, что это мог быть подрыв расположенного на территории комплекса межкорейского офиса связи.

Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.

Позднее стало известно, что КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.