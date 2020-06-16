СМИ сообщили о взрывах в приграничном Кэсоне в КНДР
- Reuters
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Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.
Предполагается, что это мог быть подрыв расположенного на территории комплекса межкорейского офиса связи.
Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.
Позднее стало известно, что КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.