КНДР изучает возможность ввода войск в демилитаризованную зону

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В Генштабе Корейской народной армии сообщили, что КНДР изучает возможность введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.
КНДР изучает возможность ввода войск в демилитаризованную зону
  • Reuters

Заявление ведомства опубликовано на сайте Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

«Мы приняли мнение отдела ЦК партии по делам единого фронта и отделов, курирующих вопросы с врагами, об исследовании плана действия, для того чтобы армия снова выступила в демилитаризованные межкорейской договорённостью зоны и приняла меры по превращению фронта в крепость и дальнейшему укреплению военной настороженности в отношении Юга», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КНДР приняла решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 

В начале мая южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщало, что погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР.

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