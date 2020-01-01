«Скоро мир увидит своими глазами»: Ким Чен Ын заявил о разработке нового стратегического оружия

КНДР разрабатывает новое стратегическое оружие и намерена в скором времени продемонстрировать его всему миру. Такое заявление сделал северокорейский лидер Ким Чен Ын. По его словам, подобный шаг Пхеньян был вынужден предпринять в связи с продолжающейся враждебной политикой Вашингтона, который так и не пошёл навстречу Северной Корее, несмотря на принятые ею меры по денуклеаризации. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает верить, что Ким Чен Ын выполнит достигнутые ранее договорённости. В свою очередь, полпред России в Вене Михаил Ульянов призвал к срочной активизации дипломатических усилий на корейском направлении, чтобы избежать эскалации ситуации в регионе.

КНДР вскоре продемонстрирует новые образцы стратегических вооружений. Об этом лидер страны Ким Чен Ын заявил в ходе доклада на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи. По его словам, работа над созданием подобных систем продиктована американской политикой в регионе.

«Необходимо более активно вести разработку стратегических вооружений. По-прежнему учащаются враждебные действия, усиливается ядерная угроза и шантаж. В такой обстановке нельзя отказаться от безопасности, преследуя видимые экономические успехи», — цитирует ТАСС председателя Госсовета КНДР со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«(Ким Чен Ын. — RT) заверил, что скоро мир увидит своими глазами новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР», — сообщает ЦТАК.

Северокорейский лидер подчеркнул, что если США продолжат «цепляться за враждебную политику в отношении КНДР», то процесс денуклеаризации Корейского полуострова не будет завершён. Он напомнил, что в рамках достигнутых договорённостей Пхеньян за последние два года прекратил ядерные испытания и уничтожил ядерный полигон, однако Вашингтон не предпринял ответного шага.

«США не отвечали на это адекватными мерами. Они несколько раз проводили большие и малые совместные военные учения, о прекращении которых лично обещал президент (Дональд Трамп. — RT)... В такой ситуации больше нет доводов, почему мы в одностороннем порядке должны зависеть от принятых на себя обязательств, в которых у нас даже нет визави, и это, как ледяная вода, охлаждает наши усилия по ядерному разоружению и предотвращению распространения», — сказал Ким Чен Ын.

В связи с этим он призвал укреплять мощь ВС республики, чтобы «враждебные силы не могли осмелиться посягнуть» на суверенитет Пхеньяна.

Комментируя эти слова, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Ким Чен Ын выполнит достигнутые ранее между странами договорённости. По словам главы Белого дома, у него сложились хорошие межличностные отношения с северокорейским лидером.

«Я думаю, что он человек слова», — заявил Трамп.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News выразил надежду на то, что Ким Чен Ын перестроит политику своей страны.

«Мы по-прежнему надеемся, что председатель Ким изберёт другой курс, — приводит слова Помпео РИА Новости. — Надеюсь, что он изберёт мир и процветание, а не мир и войну».

Испытания в КНДР (архивное фото)

Reuters

© KCNA

Реакция американской стороны проявилась и на другом уровне: спецпосланник США по КНДР Стивен Биган провёл телефонные переговоры со спецпредставителем Южной Кореи по миру и безопасности на полуострове Ли До Хуном. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Также по теме Тесты для США: зачем в КНДР заявляют о проведении новых испытаний Северокорейское агентство ЦТАК сообщило о новом испытании на полигоне Сохэ. Что именно тестировалось, не уточняется, однако...

По информации, полученной от собеседника агентства из южнокорейского МИД, дипломаты обсуждали пленум ЦК Трудовой партии КНДР и обменялись мнениями о заявлениях Ким Чен Ына.

В свою очередь, официальный представитель Министерства объединения Южной Кореи Ли Сан Мин предостерёг Пхеньян от проведения испытаний нового стратегического оружия.

«Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове... Правительство надеется, что диалог между Северной Кореей и США начнётся как можно раньше и приведёт к реальному прогрессу в результате одновременного и обоюдного выполнения положений совместной декларации после саммита в Сингапуре», — сказал Ли Сан Мин.

При этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал к срочной активизации дипломатических усилий на корейском направлении, чтобы не допустить эскалации в регионе.

«Тревожное развитие вокруг вопроса о денуклеаризации... Политика санкций должна наконец стать более разумной, как предусмотрено в резолюциях Совбеза ООН по КНДР», — подчеркнул Ульянов.

Тревожное развитие вокруг вопроса о #денуклеаризации. Для предотвращения новых осложнений, включая обмен «Рождественскими подарками», нужно срочно интенсифицировать дипломатич. усилия. Политика санкций должна наконец стать более разумной, как предусмотрено в рез. СБ ООН по #КНДР. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 1, 2020

«Следует активнее поощрять стремление Пхеньяна»

Напомним, что в мае 2018 года КНДР уничтожила ядерный полигон в Пхунгери, а в июне в Сингапуре прошёл саммит лидеров США и Северной Кореи. По его итогам было подписано совместное заявление о нормализации отношений, включающей денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на «гарантии безопасности».

Впоследствии КНДР провела демонтаж ещё нескольких ядерных объектов, однако США не предпринимали ответных шагов. Также не были сняты или ослаблены санкции как по линии Совбеза ООН, так и односторонние, наложенные Вашингтоном.

После неоднократного высказывания Пхеньяном недовольства в декабре 2019 года ЦТАК сообщило, что на полигоне Сохэ были проведены испытания. Подробностей о типе оружия не сообщалось, однако утверждалось, что оно позволит повысить «потенциал стратегического ядерного сдерживания» КНДР.

Москва выступает за постепенное смягчение санкций в качестве поощрения КНДР на пути к денуклеаризации. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, это способствовало бы урегулированию ситуации на полуострове.

«Мы считаем необходимым более активно задействовать механизмы Совета Безопасности ООН для содействия урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Совету Безопасности следует активнее поощрять стремление Пхеньяна к денуклеаризации», — сказала она 26 декабря.