Тесты для США: зачем в КНДР заявляют о проведении новых испытаний

Северокорейское агентство ЦТАК сообщило о новом испытании на полигоне Сохэ. Что именно тестировалось, не уточняется, однако отмечается, что разработки КНДР помогут поднять на новый уровень «потенциал стратегического ядерного сдерживания» республики. По мнению экспертов, таким образом Пхеньян напоминает Вашингтону, что тот не предпринимает никаких шагов в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Аналитики напомнили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности «подождать» изменений в подходе к двусторонним отношениям со стороны США, но лишь до конца 2019 года. Специалисты считают, что КНДР придётся предпринять какие-то шаги, если Вашингтон не согласится пойти на уступки.

КНДР провела очередное испытание на космодроме Сохэ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Академию оборонных наук республики.

«Наши учёные оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять ещё на один уровень надёжный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», — сообщает северокорейское агентство.

Ким Чен Ын во время визита на полигон Сохэ.

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© KCNA

При этом в заявлении не уточняется, о какой именно разработке идёт речь.

Космодром Сохэ расположен в западных районах КНДР, в окрестностях населённого пункта Тончханни. По информации СМИ, на космодроме установлен стенд для испытания ракетных двигателей, а также оборудована площадка для ракетных пусков.

В июле 2018 года Пхеньян сообщал о частичном демонтаже космодрома в рамках курса на денуклеаризацию Корейского полуострова, однако вскоре эти работы были приостановлены.

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9 декабря 2019 года постпред КНДР в ООН Ким Сон заявил, что тема ядерного разоружения, которая обсуждалась в ходе переговоров Пхеньяна и Вашингтона, потеряла актуальность для Северной Кореи.

«Сейчас у нас нет необходимости в проведении продолжительных переговоров с США, денуклеаризация больше не входит в список тем для обсуждения», — сказал Ким Сон.

В тот же день ЦТАК опубликовало сообщение представителя Академии национальной обороны КНДР, в котором говорилось об «очень значительном испытании», проведённом на космодроме Сохэ 7 декабря. Деталей не было, уточнялось лишь, что результат испытания «будет оказывать ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса» республики.

Незадолго до этого сообщения замглавы северокорейского МИД Ли Тхэ Сон заявил, что у Пхеньяна есть «рождественский подарок» для США, но каким он будет — зависит от Вашингтона. По его словам, разрекламированный американской стороной диалог нужен ей лишь для использования во внутриполитических целях.

Это не единственный выпад Пхеньяна в адрес Вашингтона за последнее время. 10 декабря председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль раскритиковал Дональда Трампа, назвав его «сумасбродным стариком».

Ранее американский лидер говорил журналистам, что у него «прекрасные отношения» с Ким Чен Ыном, но со стороны Северной Кореи есть «определённая враждебность». Позднее же он написал в Twitter, что северокорейский лидер может «потерять всё», если будет действовать враждебно.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2019 г.

Комментируя эти заявления, Ким Ён Чхоль заявил, что КНДР «больше нечего терять».

«Даже если США пригрозят отнять у нас что-то ещё, они не смогут отнять наше существование, нашу силу, наш гнев в их сторону... Трамп заявил, что удивится, если мы что-то сделаем. Конечно же, он удивится. Мы делаем это, чтобы он был поражён», — заявил северокорейский чиновник.

Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким,Пхеньян восстановил на полигоне Сохэ установку для испытания двигателей, поэтому, скорее всего, речь идёт об испытаниях именно в этом направлении.

«В последнее время официальные представители КНДР всё чаще напоминают Штатам о том, что американская сторона ничего не предприняла на практике для урегулирования ситуации. Проводя испытания, Пхеньян сигнализирует Вашингтону о необходимости каких-то шагов и предложений, хотя бы частичной отмены санкций», — пояснил эксперт.

Необратимая стадия

Напомним, в начале 2018 года Ким Чен Ын объявил о завершении создания в стране ядерных сил.

В течение 2016 и 2017 годов Северная Корея провела три ядерных испытания, а также тесты баллистических ракет. На этом фоне Дональд Трамп направил к границам КНДР на расстояние авиационного удара авианосную группу — тогда эксперты всерьёз обсуждали вероятность военного конфликта на Корейском полуострове.

Однако в 2018 году в отношениях Пхеньяна и Вашингтона началась разрядка — немало усилий для старта переговоров приложил новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Первая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре

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Впервые встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года. По итогам переговоров была подписана декларация, согласно которой Пхеньян подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Впоследствии лидеры провели ещё две встречи, однако процесс денуклеаризации застопорился. Хотя северокорейская сторона предприняла ряд шагов навстречу Штатам, начав демонтаж ядерных объектов, американская администрация отказалась снимать с республики санкции до полной денуклеаризации, под которой Белый дом подразумевает не только уничтожение всех объектов по производству оружейного урана и плутония, но и всех боеприпасов и средств доставки.

При этом никаких гарантий безопасности Пхеньяну американская сторона не предоставила. Эти условия, в свою очередь, не устраивают руководство КНДР.

В апреле 2019 года Ким Чен Ын объявил, что готов подождать до конца года шагов со стороны американской администрации по смене подхода к диалогу с Пхеньяном. До этого момента Ким Чен Ын пообещал «терпеливо ждать смелого решения США». При этом политик не уточнил, к каким именно мерам планирует прибегнуть Пхеньян, если Вашингтон не уложится в обозначенный срок.

Постпред КНДР в ООН Ким Сон

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© Brendan McDermid

Несмотря на то что в июне 2019 года Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне в погранпункте Пханмунджом, переговоры США и КНДР не продвинулись вперёд.

Ещё одна попытка придать новый импульс диалогу была предпринята в начале октября, когда делегация из КНДР под руководством главного северокорейского переговорщика по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гиля прибыла в Швецию для переговоров с американскими коллегами. В преддверии встречи северокорейский дипломат отметил, что возлагает на неё большие надежды.

Однако и эти переговоры не увенчались успехом и были досрочно прерваны — как заявила северокорейская сторона, из-за неготовности американской делегации проявить гибкость.

Как считает Евгений Ким, скорее всего, Трамп понимает, что на полное ядерное разоружение КНДР нужно время, поскольку Пхеньян не разоружится, пока не получит гарантии безопасности.

«Если Вашингтон всё же не успеет выработать какие-то новые предложения до конца декабря, Пхеньян вынужден будет предпринять новые шаги. Однако ответом вряд ли будет ядерное испытание. Может быть, это будет новый пуск МБР или что-то ещё», — отметил эксперт.

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Похожей точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. По мнению эксперта,хотя встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре и назвали «исторической», в действительности руководство КНДР считало и продолжает считать, что наличие ядерного оружия является гарантией сохранения суверенитета страны.

«Пхеньян будет укреплять свою обороноспособность, несмотря на диалог с Вашингтоном. При этом Трамп уверен, что смог подтолкнуть Северную Корею к переговорам и миру, и хочет поставить это себе в заслугу в преддверии предстоящих президентских выборов. В действительности же американская администрация плохо понимает северокорейское руководство», — отметил эксперт в комментарии RT.

Асафов также сомневается, что Пхеньян пойдёт на резкие шаги после истечения срока своего «ультиматума».

«Вряд ли северокорейская сторона готова довести ситуацию до необратимой стадии. Вероятнее всего, всё ограничится тем, что КНДР будет время от времени демонстрировать новые виды вооружения», — считает эксперт.

«Вашингтон не готов воспринимать рекомендации других стран»

Помощь Вашингтону и Пхеньяну в продвижении переговоров готовы предложить Москва и Пекин. Об этом 14 декабря заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора. По словам дипломата, Россия и Китай попытаются представить свои предложения в Совбезе ООН.

«Мы попытаемся убедить американцев и их союзников в том, что их политика на корейском направлении не должна быть политикой слона в посудной лавке. У нас с американцами есть одно общее понимание: мы хотим, чтобы полуостров был денуклеаризирован. Не хотим иметь ядерного соседа. В этом смысле цели у нас общие. Мы предлагаем проводить политику, которая приведёт к этой цели», — приводит РИА Новости слова посла, сказанные в эфире радиостанции «Владивосток».

Заседание Совбеза ООН

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По мнению дипломата, давление, которое оказывает Вашингтон на Северную Корею, контрпродуктивно.

«Они ставят корейцев перед необходимостью доказывать, что санкции на них не влияют. А как это доказать лучше, чем запустить ещё одну межконтинентальную ракету или провести ядерный взрыв?» — задался вопросом Мацегора.

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Однако эксперты сомневаются в том, что американская сторона будет готова принять советы и идеи других стран. Как пояснил Евгений Ким, Россия предлагает простое решение — ответить снижением санкционного давления на те уступки, которые уже сделала КНДР.

«Против Северной Кореи действует очень жёсткий санкционный режим, убивающий и внешнюю торговлю, и экономику страны. Но Вашингтон не готов воспринимать рекомендации других стран. Если даже американская администрация и будет готова вступить в какое-то сотрудничество по этому вопросу, то только с одной целью — чтобы третьи страны помогали только американской стороне, добивались бы капитуляции КНДР», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Асафов.

«Россия и Китай — сильные региональные акторы, но американская администрация не готова прислушиваться к мнению других стран. Тем более что эксцентричный стиль ведения переговоров Дональда Трампа не позволяет реализовывать взвешенные советы», — подытожил эксперт.