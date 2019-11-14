В КНДР заявили о предложении США провести переговоры в декабре

Посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган «передал через третью страну желание, чтобы обе стороны — КНДР и США — снова встретились в декабре и провели переговоры».

Соответствующее заявление Ким Мён Гиля опубликовало ЦТАК.

«Мне непонятно, почему спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР не намеревается иметь откровенно прямую связь со мной — собеседником переговоров, если у него есть какое-то предложение или мысль по поводу переговоров между КНДР и США», — заявил Ким Мён Гиль.

По его словам, подобный шаг, «наоборот, увеличивает скепсис в отношении США».

Он подчеркнул, что КНДР готова «садиться за стол переговоров с США в любом месте и в любое время, если имеется возможность решить вопрос путём переговоров».

«Поскольку мы уже объяснили США, какие наши требования и какие вопросы должны решиться первыми, теперь очередь США дать ответ на это и выдвигать меры для решения», — добавил Ким Мён Гиль.

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ину стремление США к денуклеаризации КНДР.