Трамп подтвердил лидеру Южной Кореи стремление к денуклеаризации КНДР

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Соединённые Штаты остаются привержены мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в послании президента США Дональда Трампа его южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.
Трамп подтвердил лидеру Южной Кореи стремление к денуклеаризации КНДР
  • Reuters

Как передаёт «Рёнхап», в письме Трамп подтвердил приверженность усилиям по превращению полуострова в свободную от ядерного оружия зону.

Кроме того, он выразил надежду на решение проблемы разделённых семей, члены которых оказались по разные стороны после окончания Корейской войны.

Трамп также выразил соболезнования Мун Чжэ Ину в связи со смертью его матери.

Ранее американский постпред на конференции по разоружению Роберт Вуд призвал Пхеньян вернуться к переговорам по денуклеаризации.

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