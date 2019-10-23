США призвали КНДР возобновить переговоры

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Постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что американская сторона призывает власти Северной Кореи вернуться к переговорам по денуклеаризации.

Об этом он заявил во время своего выступления в Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН.

«Президент Трамп показал перспективу светлого будущего для КНДР, если она примет стратегическое решение о денуклеаризации. Так что мы призываем КНДР вернуться за стол переговоров», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».

В октябре посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

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