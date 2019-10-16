США готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР

Помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл сообщил, что власти Соединённых Штатов готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР.

Об этом он сообщил в показаниях конгрессу.

«США готовы возобновить конструктивные переговоры с Северной Кореей по каждому из четырёх аспектов совместного заявления в Сингапуре. Наша цель — достичь окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, что обязался сделать председатель Ким (Чен Ын) в Сингапуре», — приводит РИА Новости слова Стилуэлла.

Ранее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».