США готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР

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Помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл сообщил, что власти Соединённых Штатов готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР.
США готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР
  • Reuters

Об этом он сообщил в показаниях конгрессу.

«США готовы возобновить конструктивные переговоры с Северной Кореей по каждому из четырёх аспектов совместного заявления в Сингапуре. Наша цель — достичь окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, что обязался сделать председатель Ким (Чен Ын) в Сингапуре», — приводит РИА Новости слова Стилуэлла.

Ранее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».

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