В КНДР назвали условие для продолжения переговоров с США

В северокорейском МИД заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».

Соответствующее заявление опубликовано в ЦТАК.

«Мы отчётливо поставили американской стороне путь решения вопросов, так что дальнейшая судьба корейско-американского диалога зависит от позиции США, а срок — до конца текущего года», — говорится в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

В свою очередь в Госдепе США сообщили, что заявления КНДР о переговорах с США «не отражают содержание или дух» дискуссии.