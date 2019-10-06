В КНДР назвали условие для продолжения переговоров с США
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано в ЦТАК.
«Мы отчётливо поставили американской стороне путь решения вопросов, так что дальнейшая судьба корейско-американского диалога зависит от позиции США, а срок — до конца текущего года», — говорится в сообщении.
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
В свою очередь в Госдепе США сообщили, что заявления КНДР о переговорах с США «не отражают содержание или дух» дискуссии.