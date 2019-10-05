В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

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В Госдепе США сообщили, что заявления КНДР о переговорах с США «не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью восемь с половиной часов».

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус, опубликованном на сайте ведомства.

«Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью восемь с половиной часов», — сообщается в тексте.

Как заявляют в Госдепе, США «привнесли творческие идеи и провели хорошую дискуссию» с коллегами из КНДР.

«Делегация США предварительно рассмотрела ряд новых инициатив, которые позволят нам добиться прогресса в каждом из четырёх столпов сингапурского совместного заявления», — сообщили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что США предложили КНДР принять приглашение Швеции вернуться в Стокгольм, «чтобы через две недели снова встретиться и продолжить обсуждение всех тем».

«Делегация Соединённых Штатов приняла это приглашение», — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции. 

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