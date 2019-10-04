«Сторонам придётся искать компромисс»: чего можно ожидать от новых переговоров США и КНДР по денуклеаризации
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Делегация из Северной Кореи под руководством главного переговорщика КНДР по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гилем прибыла в Швецию, где состоятся новые переговоры с США, сообщило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап». Сам представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль в ходе общения с журналистами в аэропорту Пекина, откуда затем вылетел в Стокгольм, подтвердил, что «направляется на переговоры на рабочем уровне с США».
«Поскольку с американской стороны поступил новый сигнал, я возлагаю на переговоры большие ожидания и испытываю оптимизм по поводу их результатов», — приводит «Рёнхап» слова главы северокорейской делегации.
Переговоры между США и КНДР запланированы на конец недели — об этом 1 октября сообщила замминистра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи.
«Предварительный контакт» состоится в пятницу, а встреча на рабочем уровне пройдёт уже на следующий день, 5 октября», — уточнила Чхве Сон Хи.
Намерение встретится с делегацией КНДР в конце этой недели подтвердили и в Госдепартаменте США. Там отметили, что американскую делегацию возглавит спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Биган.
Три встречи Трампа и Кима
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды с 2018 года, когда состоялся первый саммит КНДР и США в Сингапуре. Тогда по итогам переговоров был подписан совместный документ, согласно которому Пхеньян брал на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
- U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the demilitarized zone separating the two Koreas, in Panmunjom, South Korea, June 30, 2019.
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Выполняя взятые на себя обязательства, корейская сторона тогда приостановила ракетно-ядерные испытания и закрыла полигон на севере республики.
Однако серьёзно продвинуться в процессе денуклеаризации не удалось, поскольку Белый дом оказался не готов к поступательным шагам, требуя одномоментного разоружения КНДР. Однако на это не согласен Пхеньян — он рассчитывает сначала получить гарантии американской стороны.
Второй раунд переговоров состоялся в феврале 2019 года в Ханое. После нескольких встреч с Ким Чен Ыном Дональд Трамп неожиданно прервал саммит, и покинул Вьетнам. Никаких документов в ходе этих встреч подписано не было.
Последний раз лидеры США и КНДР встречались 30 июня 2019 года, когда Дональд Трамп прибыл на приграничный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Там он поговорил с Ким Чен Ыном и символически пересёк демаркационную линию между Северной и Южной Кореей, став первым президентом США, побывавшим на территории КНДР. Тогда лидеры договорились возобновить переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне. Причём встреча не планировалась заранее — предложение о ней Трамп сделал Киму в Twitter буквально за день до того, как мероприятие состоялось.
По мнению заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова, после неудачного саммита в Ханое обе стороны процесса выработали новые тактики и подходы.
«Северная Корея выдвинула новую систему подсчёта взаимных действий как требование к американской стороне, которая включает в себя отказ от враждебной политики со стороны США, выстраивание отношений на основе доверия и предоставление исчерпывающих гарантий безопасности своей стране. Пхеньян сделал практические шаги и, соответственно, ждёт ответных действий со стороны Вашингтона», — рассказал эксперт.
Новые испытания
Несмотря на историческую встречу Кима и Трампа на границе летом 2019 года, возобновить переговорный процесс до настоящего момента так и не удавалось. В начале августа КНДР сообщила о новых успешных испытаниях ракетного вооружения, которые прошли под личным руководством Ким Чен Ына.
Это стало своеобразным ответом Вашингтону на совместные военные учения Южной Кореи и США, которые прошли с 5 по 20 августа 2019 года. Несмотря на то что они представляли собой исключительно штабные тренировки с применением компьютерного моделирования, КНДР расценила манёвры как вызов со стороны Соединённых Штатов и южного соседа.
Вскоре после очередных испытаний, Пхеньян отказался от продолжения переговоров с Южной Кореей, раскритиковав южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. В сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК) говорилось, что лидеру Южной Кореи должно быть «стыдно рассуждать об атмосфере диалога» во время совместных с США военных учений.
КНДР продолжила осуществлять запуски ракет — последний состоялся 2 октября, всего за день до того, как стало известно об отбытии северокорейской делегации на очередной раунд переговоров. ЦТАК сообщило, что испытывался новый тип баллистических ракет Pukguksong-3, а пуски производились с подводных лодок.
Новые испытания не нанесут урон переговорному процессу, так как формально соответствуют договорённостям Кима и Трампа, достигнутым ранее, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.
«В прошлом году в Сингапуре Ким Чен Ын дал Трампу обещание, что не станет испытывать тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, и он его выполняет, поскольку испытывает ракеты среднего радиуса действия, которые не могут достать до Америки», — отметил эксперт.
Александр Воронцов также напомнил, что эти пуски проходят непрерывно на протяжении последних пяти месяцев и не оказали негативного влияния на организацию нового раунда переговоров.
«Пока лично Трамп реагирует на них весьма сдержанно, поскольку Ким Чен Ын не нарушает тех договоренностей, которые были между ними достигнуты», — добавил Воронцов.
Переговоры без Болтона
Несмотря на новые запуски ракет КНДР, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен вести переговоры с Пхеньяном. Такую политику Трампа неоднократно критиковал уволенный со своего поста советник президента США по нацбезопасости Джон Болтон. Так, в одном из своих последних комментариев 30 сентября он выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын может «пойти на некоторые уступки», но не откажется от ядерного оружия.
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Эксперты в разговоре с RT подчеркнули, что именно отставка Болтона, занимавшего жёсткую позицию по отношению к Пхеньяну, способствовала организации нового раунда переговоров.
«После того как Трамп уволил Болтона — сторонника жёсткого давления на КНДР — разговор о том, чтобы определить новые этапы денуклеаризации, которые Северная Корея и США будут выполнять, становится более реальным», — считает Евгений Ким.
По словам эксперта, США могут выступить с предложением ослабить некоторые санкции, а КНДР в качестве ответного шага может пригласить иностранных специалистов в ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, затем ликвидировать его, чтобы показать свою открытость и приверженность процессу.
«Это сложный процесс, и сторонам придётся искать компромисс. Естественно, основные решения будут приняты руководителями и, как мне кажется, это произойдёт в следующем году, когда предвыборная кампания Трампа перейдёт в активную фазу», — считает Евгений Ким.
Эту позицию разделяет и Александр Воронцов, отметивший, что после перестановок в администрации США Пхеньян будет ожидать нового подхода к переговорному процессу.
«Северокорейцы надеются, что Трамп, который уволил Болтона, готов к каким-то новациям. КНДР понимает, что переговоры будут сложные, и, возможно, обо многом договориться не удастся, но есть надежда, что американцы станут работать на других условиях. В любом случае главное — чтобы переговорный процесс начался, а развиваться, скорее всего, он будет поэтапно. Поэтому сейчас вряд ли стоит ожидать кардинальных прорывов», — заключил эксперт.
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