«Сторонам придётся искать компромисс»: чего можно ожидать от новых переговоров США и КНДР по денуклеаризации

Северокорейская миссия под руководством основного переговорщика КНДР по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гилем, прибыла в Швецию для встречи с американской делегацией, которую возглавит спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Биган. Переговоры возобновятся после новой серии ракетных пусков, которые провела КНДР. Эксперты считают, что новая встреча стала возможной благодаря отставке советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, а Пхеньяну и Вашингтону придётся пойти на взаимные уступки.

Делегация из Северной Кореи под руководством главного переговорщика КНДР по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гилем прибыла в Швецию, где состоятся новые переговоры с США, сообщило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап». Сам представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль в ходе общения с журналистами в аэропорту Пекина, откуда затем вылетел в Стокгольм, подтвердил, что «направляется на переговоры на рабочем уровне с США».

«Поскольку с американской стороны поступил новый сигнал, я возлагаю на переговоры большие ожидания и испытываю оптимизм по поводу их результатов», — приводит «Рёнхап» слова главы северокорейской делегации.

Переговоры между США и КНДР запланированы на конец недели — об этом 1 октября сообщила замминистра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи.

«Предварительный контакт» состоится в пятницу, а встреча на рабочем уровне пройдёт уже на следующий день, 5 октября», — уточнила Чхве Сон Хи.

Намерение встретится с делегацией КНДР в конце этой недели подтвердили и в Госдепартаменте США. Там отметили, что американскую делегацию возглавит спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Биган.

Три встречи Трампа и Кима

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды с 2018 года, когда состоялся первый саммит КНДР и США в Сингапуре. Тогда по итогам переговоров был подписан совместный документ, согласно которому Пхеньян брал на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the demilitarized zone separating the two Koreas, in Panmunjom, South Korea, June 30, 2019.

© Kevin Lamarque/Reuters

Выполняя взятые на себя обязательства, корейская сторона тогда приостановила ракетно-ядерные испытания и закрыла полигон на севере республики.

Однако серьёзно продвинуться в процессе денуклеаризации не удалось, поскольку Белый дом оказался не готов к поступательным шагам, требуя одномоментного разоружения КНДР. Однако на это не согласен Пхеньян — он рассчитывает сначала получить гарантии американской стороны.

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Второй раунд переговоров состоялся в феврале 2019 года в Ханое. После нескольких встреч с Ким Чен Ыном Дональд Трамп неожиданно прервал саммит, и покинул Вьетнам. Никаких документов в ходе этих встреч подписано не было.

Последний раз лидеры США и КНДР встречались 30 июня 2019 года, когда Дональд Трамп прибыл на приграничный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Там он поговорил с Ким Чен Ыном и символически пересёк демаркационную линию между Северной и Южной Кореей, став первым президентом США, побывавшим на территории КНДР. Тогда лидеры договорились возобновить переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне. Причём встреча не планировалась заранее — предложение о ней Трамп сделал Киму в Twitter буквально за день до того, как мероприятие состоялось.

По мнению заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова, после неудачного саммита в Ханое обе стороны процесса выработали новые тактики и подходы.

«Северная Корея выдвинула новую систему подсчёта взаимных действий как требование к американской стороне, которая включает в себя отказ от враждебной политики со стороны США, выстраивание отношений на основе доверия и предоставление исчерпывающих гарантий безопасности своей стране. Пхеньян сделал практические шаги и, соответственно, ждёт ответных действий со стороны Вашингтона», — рассказал эксперт.

Новые испытания

Несмотря на историческую встречу Кима и Трампа на границе летом 2019 года, возобновить переговорный процесс до настоящего момента так и не удавалось. В начале августа КНДР сообщила о новых успешных испытаниях ракетного вооружения, которые прошли под личным руководством Ким Чен Ына.

Это стало своеобразным ответом Вашингтону на совместные военные учения Южной Кореи и США, которые прошли с 5 по 20 августа 2019 года. Несмотря на то что они представляли собой исключительно штабные тренировки с применением компьютерного моделирования, КНДР расценила манёвры как вызов со стороны Соединённых Штатов и южного соседа.

Вскоре после очередных испытаний, Пхеньян отказался от продолжения переговоров с Южной Кореей, раскритиковав южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. В сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК) говорилось, что лидеру Южной Кореи должно быть «стыдно рассуждать об атмосфере диалога» во время совместных с США военных учений.

КНДР продолжила осуществлять запуски ракет — последний состоялся 2 октября, всего за день до того, как стало известно об отбытии северокорейской делегации на очередной раунд переговоров. ЦТАК сообщило, что испытывался новый тип баллистических ракет Pukguksong-3, а пуски производились с подводных лодок.

Новые испытания не нанесут урон переговорному процессу, так как формально соответствуют договорённостям Кима и Трампа, достигнутым ранее, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

«В прошлом году в Сингапуре Ким Чен Ын дал Трампу обещание, что не станет испытывать тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, и он его выполняет, поскольку испытывает ракеты среднего радиуса действия, которые не могут достать до Америки», — отметил эксперт.

Александр Воронцов также напомнил, что эти пуски проходят непрерывно на протяжении последних пяти месяцев и не оказали негативного влияния на организацию нового раунда переговоров.

«Пока лично Трамп реагирует на них весьма сдержанно, поскольку Ким Чен Ын не нарушает тех договоренностей, которые были между ними достигнуты», — добавил Воронцов.

Переговоры без Болтона

Несмотря на новые запуски ракет КНДР, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен вести переговоры с Пхеньяном. Такую политику Трампа неоднократно критиковал уволенный со своего поста советник президента США по нацбезопасости Джон Болтон. Так, в одном из своих последних комментариев 30 сентября он выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын может «пойти на некоторые уступки», но не откажется от ядерного оружия.

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Эксперты в разговоре с RT подчеркнули, что именно отставка Болтона, занимавшего жёсткую позицию по отношению к Пхеньяну, способствовала организации нового раунда переговоров.

«После того как Трамп уволил Болтона — сторонника жёсткого давления на КНДР — разговор о том, чтобы определить новые этапы денуклеаризации, которые Северная Корея и США будут выполнять, становится более реальным», — считает Евгений Ким.

По словам эксперта, США могут выступить с предложением ослабить некоторые санкции, а КНДР в качестве ответного шага может пригласить иностранных специалистов в ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, затем ликвидировать его, чтобы показать свою открытость и приверженность процессу.

«Это сложный процесс, и сторонам придётся искать компромисс. Естественно, основные решения будут приняты руководителями и, как мне кажется, это произойдёт в следующем году, когда предвыборная кампания Трампа перейдёт в активную фазу», — считает Евгений Ким.

Эту позицию разделяет и Александр Воронцов, отметивший, что после перестановок в администрации США Пхеньян будет ожидать нового подхода к переговорному процессу.