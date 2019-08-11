«Новое оружие»: КНДР провела ракетные испытания под руководством Ким Чен Ына

Перед стартом совместных американо-южнокорейских учений КНДР провела новые ракетные испытания, которыми руководил лично глава республики Ким Чен Ын. Об этом сообщило местное агентство ЦТАК. По информации южнокорейских СМИ, речь могла идти о ракетах малого радиуса действия. Испытания уже вызвали негативную реакцию ЕС: Брюссель обвинил Пхеньян в дестабилизации обстановки в регионе. При этом критики со стороны США не поступало. Ранее Трамп заявил, что запуски ракет такого типа не нарушают соглашения с Вашингтоном. По словам экспертов, американский лидер пытается сохранить наметившуюся тенденцию к диалогу, пытаясь выставить переговоры с Пхеньяном как пример внешнеполитического успеха.

Северная Корея провела успешные испытания нового вооружения под руководством лидера республики Ким Чен Ына. Об этом сообщило информагентство ЦТАК.

Уточняется, что накануне пусков разработчики подали рапорт о завершении работ в центральный комитет правящей Трудовой партии КНДР, после чего Ким Чен Ын лично распорядился провести испытания.

По словам северокорейского лидера, новое оружие было разработано в соответствии с местными условиями и требованиями «чучхейского метода ведения войны» и представляет собой систему, имеющую «превосходные» тактические свойства.

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О том, какое именно оружие было испытано, не уточняется, однако в тексте сообщения ЦТАК упоминаются ракеты. Как полагают южнокорейские военные, Пхеньян мог испытать баллистические ракеты малой дальности нового типа. Об этом со ссылкой на представителей объединённого комитета начальников штабов Республики Корея сообщило агентство «Рёнхап».

«Проведенные пуски могут быть демонстрацией силы в ответ на стартующие завтра совместные американо-южнокорейские учения», — заявили военные.

Ранее в Сеуле заявляли, что отследили пятый за последние две недели пуск «неопознанных снарядов» с территории КНДР. По примерным оценкам, дальность полёта ракет составила порядка 400 км, а высота — 48 км.

В Вашингтоне также обратили внимание на ракетные пуски КНДР. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает РИА Новости. По словам собеседника информагентства, американская сторона находится в «тесных консультациях» с Токио и Сеулом.

Говоря о мотивации Пхеньяна к проведению новых ракетных испытаний, эксперты напоминают о том, что переговоры с Вашингтоном до сих пор не привели к отмене хотя бы части санкций, введённых ранее против КНДР.

«Это означает, что усилия Пхеньяна не оправдываются. Кроме того, не исключено, что у КНДР сейчас назрела технологическая необходимость в проведении подобных испытаний: разработки ракет дошли до финальной стадии», — отметила в комментарии RT доцент СПбГУ Ирина Ланцова.

Обмен письмами

При том, что именно Соединённые Штаты традиционно выступают в роли главного антагониста КНДР, на этот раз резкой реакции со стороны Белого дома на ракетные пуски Пхеньяна не последовало. В свою очередь, Евросоюз обвинил власти Северной Кореи в том, что они продолжают «подрывать международную работу по укреплению доверия и установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове». Соответствующее заявление сделала Европейская внешнеполитическая служба.

Накануне новых ракетных испытаний Ким Чен Ын направил очередное письмо Дональду Трампу. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи», — рассказал Трамп.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Reuters

© Kevin Lamarque

Кроме того, по словам Трампа, северокорейский лидер принёс «небольшие извинения» за недавние ракетные пуски и пообещал завершить их после совместных учений Соединённых Штатов и Южной Кореи.

«Я с нетерпением жду скорой встречи с Ким Чен Ыном! Северная Корея без ядерного оружия станет одной из самых успешных стран в мире!» — подчеркнул президент США.

Напомним, после встречи, прошедшей летом 2018 года в Сингапуре, Дональд Трамп и Ким Чен Ын часто обмениваются письмами. Так, 12 июня глава Белого дома рассказал о получении «очень хорошего письма» от северокорейского лидера.

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«Оно было неожиданным. Может быть, когда-нибудь вы его прочтёте. Очень тёплое письмо», — сообщил Трамп журналистам, не уточнив, о чём именно шла речь.

В свою очередь глава Белого дома также направляет на имя Ким Чен Ына письма — ранее пресс-секретарь президентской администрации Сара Сандерс рассказала, что переписка ведётся постоянно.

На пресс-конференции 7 августа глава Госдепа Майк Помпео сообщил, что Вашингтон рассчитывает вернуться к переговорам с Пхеньяном в течение ближайших двух недель.

«Стратегия президента Трампа и его администрации по вопросу Северной Кореи не изменилась», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Что же касается ракетных испытаний, которые в последнее время активно проводят власти КНДР, то они, по всей видимости, не смущают американское руководство. Как заявил в начале августа Дональд Трамп, ракетные пуски Северной Кореи не нарушают договорённостей, достигнутых на саммите в Сингапуре.

«Мы никогда не обсуждали ракеты малой дальности. У меня нет проблем. Посмотрим, что произойдёт, но эти ракеты малой дальности, они стандартные», — сказал Трамп.

С похожим заявлением американский лидер уже выступал в мае, комментируя пуски ракет КНДР. Тогда политик отметил, что не расценивает эти шаги Пхеньяна как злоупотребление доверием.

«Совершенно разное отношение»

Стоит отметить, что этот подход заметно отличается от политики, которую Белый дом проводит по отношению к другому своему давнему геополитическому противнику — Ирану. Власти США требуют, чтобы Тегеран полностью свернул свою ракетную программу. Осенью 2017 года Хезер Науэрт, возглавлявшая в это время пресс-службу Госдепа, заявила, что Иран должен не просто ограничить дальность баллистических ракет, а полностью прекратить разработки в этой области. Как подчеркнула тогда Науэрт, Вашингтон обеспокоен тем, что в радиусе досягаемости иранских ракет могут оказаться региональные союзники США.

По словам экспертов, ракетные испытания, которые проводит Иран, неизменно вызывают резкую реакцию со стороны Штатов, в то время как на ракетную программу КНДР американская администрация смотрит сегодня сквозь пальцы.

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«Трамп демонстрирует совершенно разное отношение к Северной Корее, к Сирии и к Ирану, — пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов. — При этом у КНДР есть ядерное оружие, в то время как Иран только подозревается в планах возобновить ядерную программу. Но соседей КНДР Соединённые Штаты не стремятся «защищать» с тем же энтузиазмом, что и соседей Ирана».

По его словам, различие в подходах объясняется тем, что соседи КНДР — Япония и Южная Корея, которых американские политики исторически воспринимают как «вассалов». К примеру, Япония долгие годы была под прямым американским управлением.

«Иное дело Израиль, противник Ирана, который является для Вашингтона союзником, тем более при том произраильском позиционировании, которое проявляет текущая администрация Белого дома», — подчеркнул Асафов.

Впрочем, Вашингтон не отказывается от проведения военных учений на Корейском полуострове совместно с армией Южной Кореи, хотя такие манёвры — традиционно один из главных раздражающих факторов для Пхеньяна.

11 августа на полуострове стартует вторая фаза совместных штабных учений Южной Кореи и США, направленных на подготовку к возможной полномасштабной войне в регионе. Стоит отметить, что ранее подобные манёвры союзников неизменно приводили к обострению ситуации на полуострове и ответным заявлениям и шагам со стороны Пхеньяна.

Предвыборные ожидания

По мнению экспертов, сейчас и Вашингтон, и Пхеньян проявляют сдержанность в своих заявлениях, пытаясь сохранить тенденцию к диалогу, наметившуюся между странами в прошлом году.

«Какое-то время Вашингтон и Пхеньян будут балансировать в таком промежуточном состоянии, сохраняя стремление к миру. Но, с большой долей вероятности, в итоге этот период скоро закончится, и ситуация снова войдёт в конфронтационную стадию, как уже не раз бывало в истории отношений КНДР и США», — считает Ирина Ланцова.

Однако сейчас и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын заинтересованы в поддержании коммуникации, отмечают эксперты.

«Трамп сделал большую ставку на процесс нормализации отношений с КНДР. Переговоры с Ким Чен Ыном стали, по сути, единственным реальным успехом Трампа во внешнеполитической области. Соответственно, он пытается разыграть эту карту до конца, хотя уже сейчас понятно, что новый виток кризиса не за горами», — добавила Ланцова.

Испытания северокорейской баллистической ракеты

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© KCNA

Похожей точки зрения придерживается и Александр Асафов. По его словам, урегулирование северокорейской проблемы — один из основных элементов предвыборной программы Трампа в рамках предстоящей президентской кампании.

«Он стремится показать, что принёс мир на Корейский полуостров. Это часть его предвыборной программы», — отметил Асафов в беседе с RT.

По его мнению, текущий расклад в какой-то мере может быть выгоден и Ким Чен Ыну.

«Диалог с Вашингтоном, пусть и не всегда результативный, отчасти поспособствовал тому, что Северная Корея перестала восприниматься в мире как страна, которую можно стереть с лица земли одним нажатием кнопки, как раньше грозился Трамп», — подытожил эксперт.