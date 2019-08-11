Ким Чен Ын руководил испытаниями «нового оружия» 10 августа

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Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями «нового оружия», которые состоялись в Северной Корее 10 августа. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын, наблюдая за результатами испытания, «очень обрадовался и выразил удовлетворение тем, что вышло в свет очередное новое оружие, которое замышляла партия».

Ранее в Объединённом комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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