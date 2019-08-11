Ким Чен Ын руководил испытаниями «нового оружия» 10 августа
Отмечается, что Ким Чен Ын, наблюдая за результатами испытания, «очень обрадовался и выразил удовлетворение тем, что вышло в свет очередное новое оружие, которое замышляла партия».
Ранее в Объединённом комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.