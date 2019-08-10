В ЕС прокомментировали пуски ракет в КНДР
- Reuters
«Мы ожидаем, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций, соблюдать свои заявленные обязательства и полностью выполнять свои международные обязанности, определённые в многочисленных резолюциях СБ ООН», — указывается в сообщении.
Кроме того, в ЕС надеются, что «КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединёнными Штатами».
Ранее в Объединённом комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.
В ночь на 6 августа В Южной Корее сообщили, что КНДР провела запуск «неопознанных снарядов» со своего восточного побережья.
Впоследствии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее в ответ на их совместные учения.