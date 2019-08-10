В ЕС прокомментировали пуски ракет в КНДР

В Евросоюзе прокомментировали ракетные пуски Северной Кореи. Как говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.

«Мы ожидаем, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций, соблюдать свои заявленные обязательства и полностью выполнять свои международные обязанности, определённые в многочисленных резолюциях СБ ООН», — указывается в сообщении.

Кроме того, в ЕС надеются, что «КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединёнными Штатами».

Ранее в Объединённом комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.

В ночь на 6 августа В Южной Корее сообщили, что КНДР провела запуск «неопознанных снарядов» со своего восточного побережья.

Впоследствии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее в ответ на их совместные учения.