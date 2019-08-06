В Южной Корее заявили о новом пуске снарядов в КНДР
Об этом информирует «Рёнхап».
N. Korea fires unidentified projectiles off east coast: JCS https://t.co/FUaOX0kiYD— Yonhap News Agency (@YonhapNews) August 5, 2019
Как отметили в ведомстве, это уже четвёртый запуск за последние две недели.
«Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности», — заявили в комитете.
1 августа в Южной Корее заявили, что в КНДР произвели пуски«неопознанных снарядов ближнего радиуса действия».
Впоследствии американский лидер Дональд Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.