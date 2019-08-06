В Южной Корее заявили о новом пуске снарядов в КНДР

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Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск «неопознанных снарядов» со своего восточного побережья.

Об этом информирует «Рёнхап».

Как отметили в ведомстве, это уже четвёртый запуск за последние две недели.

«Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности», — заявили в комитете.

1 августа в Южной Корее заявили, что в КНДР произвели пуски«неопознанных снарядов ближнего радиуса действия».

Впоследствии американский лидер Дональд Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.

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