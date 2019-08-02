Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.
Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Ким Чен Ын и Северная Корея испытали три ракеты малой дальности за последние несколько дней. Эти ракетные испытания не являются нарушением подписанного в Сингапуре соглашения. Кроме того, мы не обсуждали ракеты малой дальности, когда пожимали друг другу руки», — указал он.

При этом президент США не исключил, что данные пуски могут нарушать резолюции СБ ООН.

Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.

В августе в Южной Корее сообщили о новом пуске «неопознанных снарядов ближнего радиуса действия» в КНДР.

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