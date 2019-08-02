Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Ким Чен Ын и Северная Корея испытали три ракеты малой дальности за последние несколько дней. Эти ракетные испытания не являются нарушением подписанного в Сингапуре соглашения. Кроме того, мы не обсуждали ракеты малой дальности, когда пожимали друг другу руки», — указал он.
При этом президент США не исключил, что данные пуски могут нарушать резолюции СБ ООН.
Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
В августе в Южной Корее сообщили о новом пуске «неопознанных снарядов ближнего радиуса действия» в КНДР.