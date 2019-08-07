Ким Чен Ын назвал пуски ракет в КНДР предупреждением для США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последние пуски ракет в Сееврной Корее предупреждением США и Южной Корее в ответ на их совместные учения.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын «высоко оценил, что запуск тактических управляемых ракет нового типа для демонстрации силы проведён удовлетворительно в соответствии с заданной целью».

Также лидер КНДР заявил, что «сегодняшние военные действия станут возможностью, чтобы послать подходящее предупреждение совместным военным учениям, проводимым США и властями Южной Кореи».

Ранее сообщалось, что США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов с восточного побережья и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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