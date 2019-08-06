В США заявили, что следят за ситуацией с запусками снарядов КНДР

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Соединённые Штаты следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов с восточного побережья и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя американский администрации.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими южнокорейскими и японскими союзниками», — сказал он.

Ранее Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск «неопознанных снарядов» со своего восточного побережья.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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