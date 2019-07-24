Подводная армада КНДР: зачем Пхеньян объявил о создании новой субмарины

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, которая предназначена для выполнения задач в Японском море. Об этом сообщило информационное агентство Северной Кореи ЦТАК, не уточнив название и характеристики субмарины. По мнению экспертов, речь может идти о модификации северокорейской подлодки, известной на Западе под названием Sinpo. Пхеньян располагает крупным подводным флотом из старых дизельных субмарин, но вполне способен пополнять свой парк подводных боевых кораблей. Появление у КНДР подлодок, несущих баллистические ракеты, может охладить ястребов в американских военно-политических кругах, уверены эксперты.

На вооружении КНДР появилась новая подводная лодка, которая накануне была представлена лидеру республики Ким Чен Ыну. Об этом сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК.

«Новая подводная лодка, построенная при тщательном руководстве и особом внимании уважаемого высшего руководителя, предназначена для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря и находится перед операционным размещением», — сообщает агентство.

Как заявил Ким Чен Ын, для Северной Кореи, омываемой с востока и запада морями, операционная способность подводного флота является важным элементом обороноспособности государства. При этом, в заявлении агенства не указано ни название нового корабля, ни его тактико-технические характеристики.

Серьёзная угроза для противника

Северная Корея располагает большим подводным флотом, который представлен, по оценкам экспертов, более чем 70 субмаринами. Таким образом, по количеству субмарин КНДР не уступает ВМС США или Китая, хотя и отстает по качественным показателям. Большая часть подводных лодок, стоящих на вооружении Пхеньяна, — дизельные, не способные развивать высокую скорость. Тем не менее благодаря многочисленности они представляют серьёзную угрозу для любого противника, отмечают эксперты.

Телевизионная трансляция пуска баллистической ракеты КНДР.

Reuters

© Kim Hong-Ji

Пхеньян давно пытается обновить свой подводный флот за счёт собственных разработок. Так, в 2016 году Ким Чен Ын распорядился начать работы над созданием собственного подводного атомохода — как сообщали ранее южнокорейские СМИ, речь шла о создании двух кораблей такого класса. Продвигаются ли работы по строительству атомных субмарин сегодня, пока ничего не известно. Однако в 2019 году газета Taiwan News сообщила о том, что Пхеньян предлагал Тайбэю приобрести сверхмалые подводные лодки типа Yono водоизмещением примерно в 90 тонн, а также малые дизель-электрические субмарины типа Sang-O, строительство которых было начато в середине 1990-х годов. Такие подводные лодки активно используются КНДР для разведывательных миссий.

Кроме того, тайваньские СМИ сообщили о предложении властей КНДР поставить армии полуострова анаэробные энергетические установки для субмарин, позволяющие подлодке не всплывать до одного месяца. Военные специалисты из Тайваня даже встречались с северокорейскими чиновниками, чтобы убедиться в том, что установка обладает заявленными качествами. Однако в итоге Тайбэй всё же отказался от идеи заключить контракт с Северной Кореей из опасений попасть под международные санкции.

Учения северокорейской армии.

© KCNA

Как отмечают эксперты, создание анаэробной силовой установки — чрезвычайно сложная задача, пока что далеко не все страны, располагающие гораздо большими возможностями, чем КНДР, смогли с ней справиться.

О том, что Северная Корея ведёт разработку крупных неядерных субмарин, способных нести на борту баллистические ракеты, было известно давно. Так, в 2014 году профильные СМИ Запада рассказали о спуске в КНДР на воду первой дизельной подлодки нового типа, которую они назвали Sinpo. Пхеньян не раскрывал ни название, ни технические характеристики, однако, по оценкам западных экспертов, она способна нести одну или две баллистических ракеты, а её водоизмещение может достигать 1,5—2 тыс. тонн. Cтроительство, как сообщается, было начато в 2010 году в городе Синпхо.

Стоит отметить, что в 2016 году Пхеньян уже проводил пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Тогда ракета впервые смогла преодолеть дистанцию в 500 км. Предположительно, сейчас в КНДР ведётся разработка ракеты нового поколения, дальность которой составит порядка 2 тыс. км.

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В апреле этого года южнокорейская газета «Чосон Ильбо» сообщила о том, что Пхеньян, предположительно, разрабатывает ещё одну субмарину, примерное водоизмещение которой составит уже 3 тыс. тонн — корабль такого класса сможет нести на борту уже несколько баллистических ракет.

По мнению экспертов, новой северокорейской подлодкой, о которой сообщило агентство ЦТАК, может быть новая модификация дизельной Sinpo. Такое мнение в комментарии RT высказал военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Пока сложно сказать, смогут ли власти КНДР поставить строительство новых субмарин на поток, или это будут штучные изделия, хватит ли у них ресурсов. Однако в технологическом плане это вполне возможно. Если уж Пхеньян создал собственное ядерное оружие, то очевидно, что у Северной Кореи есть техническая школа. Нужно отметить, что северокорейский подводный флот представляет грозную силу и сейчас ВМС республики способны даже потопить американские корабли», — пояснил эксперт.

Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов также не сомневается в том, что КНДР способна строить подводные лодки.

«Представление о Северной Корее как о стране, в которой царит тотальная технологическая разруха, в корне неверно. Как только у КНДР появилась возможность восстановить промышленность, она поспешила это сделать, особенно в ключевых отраслях», — рассказал эксперт в интервью RT.

«Штатам придётся искать другие пути»

Отметим, что информация о новых оружейных разработках КНДР появилась на фоне застопорившихся переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном. Даже личный визит главы Белого дома Дональда Трампа в демилитаризованную зону между Кореями, где он встретился с Ким Чен Ыном, не смог пока придать динамику корейско-американскому диалогу.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне.

Reuters

© Kevin Lamarque

Вашингтон требует, чтобы власти КНДР единовременно уничтожили свой ядерный арсенал. Только после этого американская сторона готова подумать о снятии экономических санкций с Северной Кореи. Однако Пхеньян не соглашается на такие условия, закономерно требуя гарантий безопасности в случае разоружения. Сторонам не удаётся найти компромисс в этой ситуации, несмотря на личные усилия лидеров государств.

Вашингтон пока никак не отреагировал на сообщение о появлении у Северной Кореи новой подводной лодки. Как заявил накануне глава Госдепа Майк Помпео, США надеются возобновить переговоры с КНДР в ближайшее время.

«Мы надеемся, что обсуждения на рабочем уровне начнутся через пару недель», — заявил госсекретарь США в интервью радиостанции IHeartMedia.

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По мнению экспертов, новость об осмотре Ким Чен Ыном новой субмарины появилась не случайно — таким способом Пхеньян продемонстрировал американской стороне готовность ответить на любые угрозы в случае провала переговоров.

«Ким Чен Ын — волевой лидер, и он уже не раз показывал свой характер Трампу. Сообщением о появлении новой субмарины Пхеньян укрепил свои позиции в переговорном процессе», — считает Михаил Тимошенко.

Похожей точки зрения придерживается и КонстантинАсмолов. По мнению эксперта, таким образом Пхеньян заявил, что располагает средством, которое сокращает подлётное время ракеты до американской территории в случае прямого военного конфликта.

«Пхеньян дал понять, что располагает субмаринами, способными нести на борту баллистические ракеты. Это очень важный момент, такая новость подобна холодной воде, вылитой на головы воинственных «ястребов» в американских военно-политических кругах. Сторонники силового давления на Северную Корею в США всегда считали, что страна полностью беспомощна в техническом плане. А сейчас выясняется, что КНДР обладает не только ракетами, но и сильным подводным флотом. В таких условиях политика прямого давления на КНДР уже не выглядит удобной, Штатам придётся искать другие пути, чтобы добиться своих целей», — подытожил Асмолов.