Болтон: Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия
- Reuters
«В нынешних условиях он добровольно никогда не откажется от ядерного оружия. (КНДР) так и не было принято стратегического решения отказаться от ядерного оружия», — приводит ТАСС слова Болтона.
При этом экс-советник отметил, что Ким Чен Ын может «пойти на некоторые уступки» в этой связи.
Болтон отметил, что Ким Чен Ын «сделает всё возможное», чтобы сохранить ядерный арсенал в КНДР.
10 сентября президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен со многими его предложениями.
Позднее сообщалось, что Болтон подверг критике внешнюю политику Трампа.