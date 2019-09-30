Болтон: Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия

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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в нынешних условиях не откажется от ядерного оружия и сделает всё, чтобы сохранить свой арсенал.
Болтон: Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия
  • Reuters

«В нынешних условиях он добровольно никогда не откажется от ядерного оружия. (КНДР) так и не было принято стратегического решения отказаться от ядерного оружия», — приводит ТАСС слова Болтона.

При этом экс-советник отметил, что Ким Чен Ын может «пойти на некоторые уступки» в этой связи.

Болтон отметил, что Ким Чен Ын «сделает всё возможное», чтобы сохранить ядерный арсенал в КНДР.

10 сентября президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен со многими его предложениями.

Позднее сообщалось, что Болтон подверг критике внешнюю политику Трампа.

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