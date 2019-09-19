СМИ: Болтон подверг критике внешнюю политику Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике внешнюю политику американского лидера Дональда Трампа во время закрытой встречи в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В частности, он назвал «ужасным сигналом» решение Трампа пригласить лидеров радикального движения «Талибан»* в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде, что, по мнению Болтона, является проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября, так как талибы укрывали «Аль-Каиду»** у себя.

Вместе с этим он подверг критике идею переговоров с КНДР и Ираном, так как они «обречены на провал». По его словам, северокорейская и иранская стороны заинтересованы в проведении переговоров только ради облегчения американского санкционного режима.

10 сентября Трамп отправил Болтона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен со многими его предложениями.

Как отмечал президент США, Болтон совершил очень крупные ошибки.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.