СМИ: Болтон подверг критике внешнюю политику Трампа
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
В частности, он назвал «ужасным сигналом» решение Трампа пригласить лидеров радикального движения «Талибан»* в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде, что, по мнению Болтона, является проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября, так как талибы укрывали «Аль-Каиду»** у себя.
Вместе с этим он подверг критике идею переговоров с КНДР и Ираном, так как они «обречены на провал». По его словам, северокорейская и иранская стороны заинтересованы в проведении переговоров только ради облегчения американского санкционного режима.
10 сентября Трамп отправил Болтона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен со многими его предложениями.
Как отмечал президент США, Болтон совершил очень крупные ошибки.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.