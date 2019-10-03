КНДР подтвердила проведение испытательного пуска ракеты нового типа
«Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром (2 октября. — RT)», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал запуск баллистической ракеты КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН.
2 октября Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском двух баллистических ракет, одна из которых достигла экономической зоны Японии.