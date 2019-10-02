Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистических ракет

Короткая ссылка
Токио выражает решительный протест в связи с запуском Пхеньяном двух баллистических ракет, одна из которых достигла экономической зоны Японии, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«Сегодня Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет, одна из которых упала в нашей экономической зоне. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем мы выражаем решительный протест», — цитирует его ТАСС.

Абэ подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами и международным сообществом по вопросу денуклеаризации КНДР.

Как уточняет агентство, в связи с недавними ракетными пусками КНДР Япония созвала заседание национального Совета безопасности с участием Абэ, а также глав МИД и Минобороны страны.

Ранее в японском кабмине заявили, что КНДР произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить