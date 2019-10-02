В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР

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Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Северная Корея сегодня утром осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ», — приводит его слова в ходе пресс-конференции в Токио ТАСС.

Он уточнил, что пока нет информации о каком-либо ущербе.

При этом телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны страны передаёт, что несколько запущенных КНДР «неопознанных снарядов» не представляют непосредственной угрозы для Японии.

Ранее в Японии заявили «серьёзной угрозе» для своей безопасности «военных программ» КНДР.

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