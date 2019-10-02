В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
«Северная Корея сегодня утром осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ», — приводит его слова в ходе пресс-конференции в Токио ТАСС.
Он уточнил, что пока нет информации о каком-либо ущербе.
При этом телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны страны передаёт, что несколько запущенных КНДР «неопознанных снарядов» не представляют непосредственной угрозы для Японии.
Ранее в Японии заявили «серьёзной угрозе» для своей безопасности «военных программ» КНДР.