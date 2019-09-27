Япония считает КНДР «серьёзной угрозой» своей безопасности

В Белой книге обороны Японии говорится, что «военные программы Северной Кореи по-прежнему представляют серьёзную и вплотную приближающуюся угрозу».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В Белой книге отмечается, что после встречи лидеров США и КНДР Пхеньян заявлял о своей готовности к денуклеаризации и свертыванию ракетных полигонов.

«Но с другой стороны Северная Корея работает над уменьшением ядерного заряда и превращением его в боеголовку», — сообщается в тексте.

В документе говорится, что КНДР «обладает несколькими сотнями баллистических ракет, достигающих любой точки» Японии «обладает способностью к внезапной ракетной атаке» против страны, так как «располагает мобильными ракетными установками и подводными лодками».

«Таким образом, на сегодняшний день коренных изменений в ядерной и ракетной программах Северной Кореи не произошло, и военные программы Северной Кореи по-прежнему представляют для нашей страны серьёзную и вплотную приближающуюся угрозу», — отмечается в Белой книге.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.