Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий.

«Я полон решимости встретиться с председателем Ким [Чен Ыном] без каких-либо предварительных условий», — приводит заявление Абэ ТАСС.

В мае японский премьер заявил о желании провести «откровенные переговоры» с Ким Чен Ыном.

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