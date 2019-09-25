Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Японский премьер-министр Синдзо Абэ на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий.

«Я полон решимости встретиться с председателем Ким [Чен Ыном] без каких-либо предварительных условий», — приводит заявление Абэ ТАСС. В мае японский премьер заявил о желании провести «откровенные переговоры» с Ким Чен Ыном.