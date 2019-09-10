В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Северная Корея запустила из западного региона неопознанные снаряды в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные.

«Наши военные отслеживают ситуацию в случае новых пусков и находятся в состоянии готовности», — цитирует Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи агентство «Рёнхап».

Никаких деталей пуска не приводится.

Ранее министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Северная Корея в 2019 году во время испытательных пусков могла использовать три новых типа баллистических ракет малой дальности.

В августе в Пхеньяне заявили об успешном испытании новой системы запуска сверхкрупных ракет.