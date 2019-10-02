Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла разделиться пополам

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Глава Министерства обороны Японии Таро Коно заявил, что КНДР запустила одну баллистическую ракету, которая в полёте достигла предельной высоты и могла разделиться на две части.

«Северная Корея провела запуск одной ракеты в восточном направлении. Запуск был произведён под острым углом. Ракета достигла максимальной высоты около 900 км. Мы считаем, что она могла разделиться на две части», — цитирует его ТАСС.

Коно уточнил, что одна из частей ракеты упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в 350 км от побережья префектуры Симанэ.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил КНДР протест в связи с пуском двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах экономической зоны Японии.

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