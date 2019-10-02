В ООН осудили запуски ракет КНДР

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что запуск баллистической ракеты КНДР является нарушением резюлюций Совбеза ООН.

«Конечно, запуск вызывает беспокойство. И запуск баллистической ракеты является ещё одним нарушением резолюции Совбеза», — приводит РИА Новости его слова.

Дюжаррик также уточнил, что США и КНДР возобновят на этой неделе диалог на рабочем уровне.

Ранее в Японии заявили о пусках двух баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии.

В связи с этим Токио выразил решительный протест Пхеньяну.