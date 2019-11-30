«Укреплять оборонную мощь»: что стоит за новыми испытаниями ракетных систем КНДР

Новые испытания КНДР тяжёлой реактивной системы залпового огня направлены на укрепление национальной обороны и в меньшей степени являются попыткой повлиять на США в переговорном процессе, полагают эксперты. Специалисты отмечают, что после отказа Пхеньяна от ядерных испытаний диалог с Вашингтоном в последнее время существенно застопорился. Корейская сторона считает, что уже сделала достаточно конкретных шагов, и рассчитывает на встречную реакцию, американцы же пытаются получить «всё и сразу». Аналитики полагают, что до конца 2019-го КНДР не будет предпринимать никаких резких шагов, а в следующем году ситуация может развиваться по-разному, хотя есть хорошие перспективы компромисса.

На днях КНДР провела испытания «сверхкрупного реактивного орудия» на полигоне Академии национальной обороны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что на испытаниях многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Подтверждено, что прочно обеспечиваются военно-техническое превосходство и надёжность системы орудия», — говорится в сообщении ЦТАК.

Также по теме «Новое оружие»: КНДР провела ракетные испытания под руководством Ким Чен Ына Перед стартом совместных американо-южнокорейских учений КНДР провела новые ракетные испытания, которыми руководил лично глава...

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что был зафиксирован пуск двух ракет малой дальности из реактивной системы залпового огня большого калибра в сторону Японского моря. Южнокорейские военные сообщили, что ракеты прошли дистанцию 380 км. Максимальная высота полёта составила 97 км.

Агентство «Рёнхап» сообщает, что это уже четвёртое испытание этой системы — ранее пуски из установки проводились 24 августа, 10 сентября и 31 октября. После новых испытаний представители Южной Кореи, Японии и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили действия Пхеньяна.

Позднее в северокорейском МИД раскритиковали японскую сторону, которая назвала испытания РСЗО запуском баллистических ракет. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Пхеньян распространил фотографии этих испытаний, чтобы в мире не оставалось сомнений в типе вооружения.

По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, таким образом КНДР демонстрирует свою решимость обороняться от внешних угроз, при этом не нарушая договорённости с США: ядерных испытаний республика не проводила.

«Эти пуски демонстрируют, что Северная Корея не собирается сдаваться, полностью капитулировать. Это сигнал для внешнего мира, что КНДР будет продолжать укреплять оборонную мощь своей страны. Возможно, она откажется от тяжёлых ракет, но ракеты дальностью до 500 км будет производить и дальше», — отметил собеседник RT.

При этом, по мнению профессора Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёпа, присутствие на испытаниях лидера КНДР может говорить о том, что система залпового огня практически завершена. Вместе с тем эксперт призвал не связывать все действия Пхеньяна с попыткой надавить на Вашингтон в переговорном процессе.

«Хотелось бы, чтобы люди перестали объяснять любое действие Северной Кореи желанием надавить на США», — заявил РИА Новости специалист, пояснив, что в ходе формирования новой стратегической концепции развития КНДР страна заинтересована в переключении на развитие экономики с одновременным сохранением оборонного потенциала. В связи с этим Пхеньян избирательно модернизирует традиционные виды вооружения.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Reuters

© KCNA

Трудности переговоров





КНДР и США несколько раз проводили переговоры, пытаясь добиться прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды. В 2018 году состоялся первый саммит КНДР и США в Сингапуре. Тогда по итогам переговоров был подписан совместный документ, согласно которому Пхеньян брал на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

После этой встречи КНДР прекратила ядерные испытания, однако затем процесс денуклеаризации был приостановлен, так как Вашингтон не предоставил гарантий безопасности КНДР и не ослабил санкционный режим.

Вторая встреча между лидерами Соединённых Штатов и Северной Кореи состоялась в феврале 2019 года в Ханое. Саммит оказался безрезультатным.

Также по теме «Уступка за уступку»: почему США отложили совместные с Южной Кореей военные учения Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея отложат военные учения Vigilant Ace, запланированные на конец этого месяца,...

Последний раз лидеры встречались 30 июня 2019 года, когда Трамп прибыл в приграничный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Там он поговорил с Ким Чен Ыном и символически пересёк демаркационную линию, став первым президентом США, побывавшим на территории КНДР. Тогда лидеры договорились возобновить переговоры по денуклеаризации.

Новый саммит на уровне рабочих групп должен был пройти в начале октября в Швеции. Однако встреча была сорвана: северокорейская сторона покинула площадку, отметив, что Соединённые Штаты прибыли на переговоры, не сформулировав каких-либо конструктивных предложений.

Тогда Пхеньян заявил, что не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР». Сделать это, по мнению Северной Кореи, американцы должны до конца 2019 года.

«Мы отчётливо поставили американской стороне путь решения вопросов, так что дальнейшая судьба корейско-американского диалога зависит от позиции США, а срок — до конца текущего года», — говорилось в сообщении МИД КНДР.

Ким Чен Ын на испытаниях сверхкрупной РСЗО

Reuters

© ЦТАК

Шаги навстречу

В середине ноября посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган «передал через третью страну желание, чтобы обе стороны — КНДР и США — снова встретились в декабре и провели переговоры». Он подчеркнул, что КНДР готова к диалогу с США «в любом месте и в любое время, если имеется возможность решить вопрос путём переговоров».

После этого США начали делать определённые практические шаги по нормализации диалога с КНДР. Так, в ноябре глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты и Южная Корея отложат проведение совместных военных учений Vigilant Ace, которые были запланированы на конец месяца.

По словам Эспера, этот шаг является «жестом доброй воли» со стороны Вашингтона, направленным на «создание атмосферы, благоприятной для дипломатических усилий».

Стоит отметить, что Россия неоднократно призывала США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. 20 ноября эту позицию подтвердил замглавы МИД России Игорь Моргулов: «Мы активно призываем обе стороны — и северокорейскую, и американскую — как можно скорее возобновить диалог».

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 21 ноября констатировал, что в последнее время переговоры США и КНДР «застопорились».

«Причина очень проста: КНДР считает, что они сделали уже немало конкретных вещей, которые заслуживают встречной реакции. Американская сторона считает, что им нужно всё и сразу, а потому они будут думать, как поощрять Северную Корею», — отметил министр.

Укрепление позиций

По мнению заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова, КНДР настаивает на том, чтобы США перешли на новую систему подсчёта взаимных уступок.

«До конца года Ким Чен Ын будет сохранять взятые на себя в Сингапуре обещания, но если не увидит встречных шагов со стороны американского президента, то начнёт проводить ядерные испытания. КНДР считает, что США в должном объёме до сих пор не сделали ответных шагов. До конца года Северная Корея ждёт обновленного подхода со стороны США», — отметил эксперт.

Также по теме «В Пхеньяне начинают терять терпение»: почему в КНДР раскритиковали президента Южной Кореи Руководство КНДР отказалось от дальнейших переговоров с Республикой Корея. Об этом говорится в сообщении северокорейского Комитета по...

При этом аналитик полагает, что сейчас ситуация на полуострове стала гораздо спокойнее, чем до начала переговоров двух стран. Вместе с тем Воронцов подчеркнул, что двигаться к денуклеаризации на американских условиях невозможно.

«Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, чтобы подчеркнуть твёрдость своих намерений обеспечивать собственную безопасность. Также они хотят оказать давление на США, чтобы те сменили позицию. Последние месяцы Вашингтон демонстрирует готовность продолжать диалог, проявлять большую гибкость. Америка уже обновляет свою позицию, но не в той степени, которая устроила бы КНДР», — пояснил Воронцов.

Эксперт отметил, что сейчас есть возможности для развития ситуации по двум направлениям — как в сторону очередного витка напряжённости, так и в сторону продолжения переговорного процесса между Пхеньяном и Вашингтоном.

«До конца 2019 года Северная Корея ничего предпринимать не станет. Возможно, будет и дальше испытывать системы залпового огня или ракеты ближнего радиуса действия, поэтому какого-то резкого обострения ситуации ожидать не стоит. Кроме того, Трамп в следующем году переизбирается на пост президента, поэтому ему важно наладить отношения с Северной Кореей. Скорее всего, будут найдены какие-то компромиссы. Рассчитываю на то, что в следующем году они снова встретятся, а Россия вместе с Китаем сделают определённые предложения, которые будут способствовать разрешению ситуации», — подытожил Евгений Ким.