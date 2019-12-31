Реакция на заморозку диалога: почему Ким Чен Ын намерен обеспечить безопасность КНДР «наступательными» методами

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что безопасность страны необходимо обеспечивать «наступательными» мерами. При этом ранее он отмечал, что республика предпримет шаги по укреплению своих вооружённых сил. Эксперты напоминают, что в декабре КНДР дважды сообщала об испытаниях, однако не уточняла, чего именно. По мнению аналитиков, таким образом власти Северной Кореи хотят подтолкнуть США к продолжению диалога, который застопорился из-за нежелания Вашингтона идти на уступки.

На пленуме Центрального комитета Трудовой партии КНДР лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «в условиях настоящей ситуации» необходимо обеспечить безопасность и суверенитет страны «наступательными» мерами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Потребовав принять конструктивные и наступательные меры для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны в условиях настоящей ситуации, он поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и Вооружённых сил КНДР», — говорится в сообщении ЦТАК.

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Ранее, во время встречи с военачальниками, северокорейский лидер уже говорил, что КНДР предпримет политические и военные шаги для укрепления вооружённых сил страны.

Напомним, в июне 2018 года лидеры КНДР и США подписали в Сингапуре совместное заявление о нормализации корейско-американских отношений. Согласно документу, в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия и полную денуклеаризацию полуострова американская сторона пообещала предоставить «гарантии безопасности» КНДР. Однако, по мнению северокорейской стороны, никаких шагов, подтверждающих данные обещания, Вашингтон не предпринял, но продолжает требовать от северокорейской стороны полного ядерного разоружения.

В итоге в начале декабря постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон опубликовал заявление, в котором сообщил, что вопрос ядерного разоружения более не является актуальным для переговоров Северной Кореи и Соединённых Штатов.

«Сейчас у нас нет необходимости в проведении продолжительных переговоров с США, и денуклеаризация больше не входит в список тем для обсуждения», — указал Ким Сон.

Тогда же ЦТАК опубликовал и сообщение об «очень значительном испытании», проведённом на космодроме Сохэ 7 декабря. При этом подробности в сообщении указаны не были. Говорилось лишь, что результат этого теста «будет оказывать ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса» КНДР. В середине декабря появилось очередное сообщение об испытании, проведённом северокорейской стороной, и вновь без уточнения деталей.

Стоит отметить, что незадолго до этих сообщений заместитель главы МИД Северной Кореи Ли Тхэ Сон заявил, что у Пхеньяна есть некий «рождественский подарок» для США.

«Разрекламированный Соединёнными Штатами диалог — это, по сути, лишь нелепая уловка, призванная вынудить КНДР продолжать переговоры и использовать их в интересах политической ситуации и выборов в США. Следующий шаг за Америкой, и только от неё зависит, какой подарок она получит на Рождество», — заявил дипломат.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Reuters

© KCNA

В свою очередь, южнокорейское агентство «Рёнхап» расценило слова Ли Тхэ Сона как угрозу возобновления испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в случае, если США не выдвинут новых предложений по переговорам с КНДР до конца года.

Однако президент США Дональд Трамп предположил, что подарком на Рождество от лидера КНДР будет всё-таки не запуск ракеты, а «красивая ваза».

«Расшевелить Белый дом»

По словам доцента СПбГУ Ирины Ланцовой, то, что Ким Чен Ын потребовал перейти к «наступательным» мерам, — «результат бездействия Соединённых Штатов и нежелание идти на компромисс с Северной Кореей».

Напомним, в апреле Ким Чен Ын заявил о готовности подождать до окончания 2019 года шагов со стороны Вашингтона по смене подхода к диалогу с Пхеньяном.

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«До конца года я буду терпеливо ждать изменения позиции США», — сказал он в своём выступлении перед депутатами в Пхеньяне.

До этого рубежа северокорейский лидер пообещал «терпеливо ждать смелого решения США». Каковы будут действия Пхеньяна в случае, если соответствующие меры со стороны США так и не последуют, Ким Чен Ын не уточнил.

Стоит отметить, что в июне лидеры двух стран встретились в демилитаризованной зоне — на линии разделения Северной и Южной Кореи, однако переговоры по денуклеаризации так и остались в подвешенном состоянии.

Прийти к каким-то договорённостям Вашингтон и Пхеньян попытались и в начале октября — тогда делегация из КНДР во главе с основным северокорейским переговорщиком по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гилем приехала в Швецию, чтобы обсудить проблему с американскими коллегами. Незадолго до встречи Ким Мён Гиль заявил, что ждёт многого от саммита, однако переговоры были прерваны. По мнению северокорейской стороны, Вашингтон пришёл на переговоры с «пустыми руками», не учтя требований Пхеньяна.

Тем не менее в конце октября советник МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что республика всё же ещё надеется на «мудрое» решение со стороны Соединённых Штатов до конца текущего года.

Как отмечает Ланцова, заявления Ким Чен Ына о необходимости перейти к «наступательным» мерам «вызваны в первую очередь заморозкой переговоров» с Вашингтоном по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Это приводит к тому, что Северная Корея от переговорного процесса начинает переходить к конфронтации», — отметила эксперт в разговоре с RT.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Reuters

© Kevin Lamarque

При этом Ланцова пояснила, что виновником происходящего являются именно Соединённые Штаты, поскольку Вашингтон «требует немедленного сворачивания и полного уничтожения ракетно-ядерной программы, не предоставляя Пхеньяну никаких гарантий».

«Однако Северная Корея на такой сценарий не согласна», — напомнила аналитик.

По словам Ланцовой, сейчас Пхеньян хочет подтолкнуть США к тому, чтобы они пошли на уступки.

«Пхеньян хочет, чтобы Вашингтон наконец принял северокорейское стремление переломить ситуацию в этом вопросе. КНДР даёт понять, что если американская сторона не будет считаться с северокорейскими интересами, то республика усилит развитие ядерного потенциала. Вновь началась игра на повышение ставок, связанная с обострением ситуации на Корейском полуострове», — считает эксперт.

Подобное мнение разделяет и научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким. Однако эксперт подчёркивает, что последние меры Северной Кореи не стоит рассматривать как шаги, которые каким-либо образом могут в самом деле угрожать Соединённым Штатам или соседям КНДР.

«Такими заявлениями и демонстрацией оружия Пхеньян пытается расшевелить Белый дом и мотивировать Вашингтон к тому, чтобы он пошёл на компромисс», — отметил аналитик в беседе с RT.

«Хватит выдержки и терпения»

Эксперты указывают и на изменение риторики со стороны Вашингтона, что, по их мнению, также может подталкивать северокорейского лидера к заявлениям о «наступательных мерах».

Если ранее Дональд Трамп говорил журналистам, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном, то уже в декабре он фактически начал угрожать северокорейскому лидеру.

«Ким Чен Ын весьма умён и может многое потерять, потерять всё, если он будет действовать враждебным образом», — написал Трамп в своём Twitter.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2019 г.

Кроме того, президент США напомнил, что лидер КНДР подписал с ним соглашение в Сингапуре, что обязывает республику провести денуклеаризацию, «как и было обещано». Однако о гарантиях безопасности, обещанных Пхеньяну, глава Белого дома умолчал.

При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что Вашингтон готов принять ответные меры, если КНДР проведёт испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

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По мнению Ирины Ланцовой, после заявлений северокорейского лидера риторика со стороны США будет ужесточаться.

«В целом начнётся жёсткая риторика. Возможно, будет усилена военная составляющая, например реагирование авианосцев в регионе», — отметила эксперт.

При этом Ланцова подчёркивает, что речи о военных действиях на полуострове не идёт.

«Наличие у Северной Кореи ядерного оружия серьёзно ограничивает США в плане нанесения превентивного удара. Нужно учитывать, что ракетно-ядерная инфраструктура Северной Кореи скрыта, у США нет разведданных, что и где находится. Без них проводить операцию опасно, опрометчиво. Однако, несмотря на громкие заявления с одной и другой стороны, конфликт не перейдёт в вооружённую стадию. Но в ближайшие годы мы будем наблюдать обострение ситуации на Корейском полуострове», — заявила аналитик.

Кроме того, по словам Ланцовой, ситуацию могут усугубить и результаты парламентских выборов в Южной Корее, которые намечены на весну 2020 года.

«Если к власти придут не центристы, а правые, то ситуация ухудшится, потому что эти силы выступают против диалога с Северной Кореей и за союз с США», — спрогнозировала эксперт.

Межконтинентальные баллистические ракеты во время военного парада

Reuters

© Damir Sagolj

Вместе с тем, отмечает Евгений Ким, несмотря на некую эскалацию ситуации и усиление напряжённости между Вашингтоном и Пхеньяном, в будущем году нельзя исключать того, что стороны вновь сядут за стол переговоров. При этом эксперт подчеркнул, что очень многое будет зависеть от внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах.

«Предвыборная кампания в США оказывает негативное влияние на решение вопроса по денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп может так и не решиться пойти навстречу Пхеньяну из-за давления со стороны своих противников», — считает Ким.

В то же время эксперт подчеркнул, что «при любом раскладе» у Северной Кореи «хватит выдержки и терпения, чтобы не проводить больше ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет».

Кроме того, как отметил Евгений Ким, в переговорном процессе между США и КНДР важны также позиции России и Китая — эти две страны, по словам эксперта, могут сыграть в нём посредническую роль.

«Пекин и Москва представили ранее дорожную карту решения корейской ядерной проблемы. Несмотря на то что эта инициатива была отвергнута США и Южной Кореей, по факту события этого года вокруг ситуации на Корейском полуострове развивались именно по сценарию, который предложили Москва и Пекин: количество военных учений снизилось, прекратились пуски межконтинентальных ракет, ядерные испытания не проводятся», — заключил аналитик.