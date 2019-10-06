В МИД Швеции выразили надежду на продолжение переговоров США и КНДР

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Глава шведского МИД Анн Линде выразила надежду на то, что переговоры между США и КНДР продолжатся. Об этом говорится в её письменном комментарии агентству TT.
В МИД Швеции выразили надежду на продолжение переговоров США и КНДР
  • Reuters

«Стороны смогли прояснить друг другу свои позиции по ряду вопросов, мы надеемся, это могло заложить основу для продолжения диалога. Ситуация включала много сложных вопросов, по которым позиции сторон зачастую сильно расходятся. Нельзя было ожидать, что все они разрешатся в ходе единственной встречи», — цитирует РИА Новости Линде.

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

В свою очередь, в Госдепе сообщили, что заявления КНДР о переговорах с США «не отражают содержание или дух» дискуссии.

В заявлении ведомства отмечалось, что США предложили КНДР принять приглашение Швеции вернуться в Стокгольм, «чтобы через две недели снова встретиться и продолжить обсуждение всех тем».

Позднее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».

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