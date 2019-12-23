Лавров не исключил нового кризиса на Корейском полуострове

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации не исключил, что ситуация на Корейском полуострове приобретёт новое кризисное измерение.
Лавров не исключил нового кризиса на Корейском полуострове
  • Reuters

Он сообщил о наличии у Москвы и Вашингтона каналов взаимодействия по Афганистану, Сирии и Корейскому полуострову.

«Не могу сказать, что по всем этим направлениям мы одинаково позитивно движемся, но само наличие каналов, конечно же, помогает лучше понимать намерения друг друга и создаёт возможность для того, чтобы американцы слышали и нашу точку зрения, в том числе по проблеме Корейского полуострова, которая сейчас может обрести ещё новое кризисное измерение», — сказал Лавров.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине заявил о невыгодности роста напряжённости на Корейском полуострове для КНДР.

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