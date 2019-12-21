КНДР ответила на обвинения США в нарушении прав человека
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В заявлении министерства, опубликованном ЦТАК, говорится, что США «заставили» Генеральную Ассамблею ООН принять резолюцию о правах человека в КНДР и начали «лично выступать с обвинениями» против Пхеньяна.
«Сейчас, когда отношения между США и КНДР находятся в крайне деликатном состоянии, поступать так — значит подливать масла в огонь, это приведёт лишь к обострению и так уже напряжённой ситуации на Корейском полуострове», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве КНДР.
Уточняется, что таким образом в Пхеньяне прокомментировали заявление помощника госсекретаря США по правам человека Роберта Дестро о том, что США «по-прежнему обеспокоены ситуацией с правами человека в КНДР».