КНДР ответила на обвинения США в нарушении прав человека

МИД КНДР заявил, что обвинения со стороны Вашингтона о нарушении прав человека в Северной Корее «подливают масла в огонь» и приведут лишь к обострению ситуации на Корейском полуострове.

В заявлении министерства, опубликованном ЦТАК, говорится, что США «заставили» Генеральную Ассамблею ООН принять резолюцию о правах человека в КНДР и начали «лично выступать с обвинениями» против Пхеньяна.

«Сейчас, когда отношения между США и КНДР находятся в крайне деликатном состоянии, поступать так — значит подливать масла в огонь, это приведёт лишь к обострению и так уже напряжённой ситуации на Корейском полуострове», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве КНДР.

Уточняется, что таким образом в Пхеньяне прокомментировали заявление помощника госсекретаря США по правам человека Роберта Дестро о том, что США «по-прежнему обеспокоены ситуацией с правами человека в КНДР».