Лавров обсудит с главой МИД Японии ситуацию вокруг Корейского полуострова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги обсудит ситуацию вокруг Корейского полуострова.

«В ходе дискуссии по международным вопросам рассчитываем обсудить взаимодействие с Японией в ООН, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Корейского полуострова, сирийское урегулирование, положение дел с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее стало известно, что переговоры глав МИД России и Японии пройдут 19 декабря.