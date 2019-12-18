Лавров обсудит с главой МИД Японии ситуацию вокруг Корейского полуострова
- Reuters
«В ходе дискуссии по международным вопросам рассчитываем обсудить взаимодействие с Японией в ООН, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Корейского полуострова, сирийское урегулирование, положение дел с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении российского ведомства.
Ранее стало известно, что переговоры глав МИД России и Японии пройдут 19 декабря.