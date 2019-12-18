Лавров обсудит с главой МИД Японии ситуацию вокруг Корейского полуострова

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги обсудит ситуацию вокруг Корейского полуострова.
Лавров обсудит с главой МИД Японии ситуацию вокруг Корейского полуострова
  • Reuters

«В ходе дискуссии по международным вопросам рассчитываем обсудить взаимодействие с Японией в ООН, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Корейского полуострова, сирийское урегулирование, положение дел с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее стало известно, что переговоры глав МИД России и Японии пройдут 19 декабря.

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