Глава МИД Японии посетит Россию с 17 по 21 декабря

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с 17 по 21 декабря совершит свой первый визит в Россию.

«С 17 по 21 декабря я намерен посетить Россию. Я проведу там встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в качестве ответственного за ведение переговоров о мирном договоре», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что перед этим, с 12 по 17 декабря, совершит визиты в Шри-Ланку и Испанию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

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