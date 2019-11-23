Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

«При всём уважении к секретарю кабинета министров, мы всё-таки руководствуемся договорённостями, которые достигаются на высшем уровне — между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой чётко сказано...» — сказал Лавров, выступая перед журналистами в Японии.

Как напомнил министр, в декларации сказано, что «сначала мы признаём территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями», включая и территории, о которых идёт речь, а также «признаём тем самым итоги Второй мировой войны».

«А потом будет возможно обсуждать всё остальное», — подытожил он.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов отмечал, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

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